Zorčič v poslanici o pomenu zavezanosti demokratičnim vrednotam

"Najprej o tem, kako pomembna je bila enotnost predstavnikov različnih politik in družbenih skupin ob soočanju z bližajočo se fašistično pošastjo. In drugo, da je za tovrstne odločilne premike potrebna izjemna hrabrost, saj smo se uprli veliko močnejšemu sovražniku, pred katerim je trepetal ves svet," je zapisal.

S temi odločitvami in dejanji so se Slovenci po njegovih navedbah "nedvomno postavili na pravo stran zgodovine, med tiste države in narode, ki so prepoznali vso monstruoznost fašistične ideologije in njenih načrtov o urejanju sveta, utemeljenih na rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu ter uničevanju vsega drugačnega".

Zgodovina, tudi slovenska, je po navedbah predsednika DZ polna izjemnih zgodb, ki sporočajo, kako pomembne so prave odločitve ob pravem času, "kar se je nenazadnje v polni meri izkazalo tudi pred 30 leti, ko smo si Slovenke in Slovenci odločno in samozavestno utirali pot k lastni državnosti".Hkrati pa velika in prelomna zgodovinska dogajanja, kakršna sta bila druga svetovna vojna in osvobodilni boj proti okupatorju, po njegovih navedbah "na žalost nimajo samo pozitivnih plati".