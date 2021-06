Stranki SDS in NSi sta prepričani, da opozicijska stranka Levica in njen program rušita parlamentarno demokracijo in ustavni red. Zato sta zahtevali sklic izredne seje Državnega zbora. Zorčič je o dopustnosti zahteve za mnenje zaprosil parlamentarne pravnike in sporočil, da izredne seje ne bo sklical. Odločitev je pojasnil: "Ker ustavni, zakonski in poslovniški pogoji za obravnavo predlaganega akta niso izpolnjeni." Zorčič bo sicer v zvezi z vloženo zahtevo ob 13. uri podal izjavo za javnost, ki jo bomo na naši spletni strani prenašali v živo.

Iz mnenja parlamentarnih pravnikov izhaja, "da vsebinski pogoj za presojo dopustnosti vložene zahteve ni izpolnjen, saj ustavna, zakonska in poslovniška ureditev Državnemu zboru preprečujejo, da bi vrednostno ocenjeval ustavnost programskih dokumentov in ravnanj politične stranke ter se o njih izrekal, drugim organom pa priporočal, naj nad njenim delovanjem opravljajo okrepljen nadzor, jo obravnavajo, spremljajo ali preprečujejo ravnanja, ki bi jih ocenili kot poskus rušenja parlamentarne ureditve in ustavnega reda,"je pojasnil Zorčič. Zahtevane izredne seje DZ tako ne bo sklical.

Zahtevo sta vložili SDS in NSi, ki menita, da sta stranka Levica in njen program radikalno naklonjeni ideji novodobnega socializma. Branko Grims iz SDS je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da Levica v svojem programu med drugim kot cilj navaja tudi "odpravo kapitalizma" ter da bodo "lastništvo podjetij prenesli v roke države in lokalne skupnosti" in "ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zavode". "Vse to so popolne značilnosti socializma, ki ni združljiv z našo ureditvijo," je dodal Grims.

icon-expand Zorčič ne bo sklical parlamentarne seje o domnevni neustavnosti stranke Levica. FOTO: Bobo

Na obtožbe se je v 24UR ZVEČER odzval koordinator Levice Luka Mesecindejal, da je "v Sloveniji samo ena stranka, ki ruši ustavno ureditev in to počne iz dneva v dan, in to je SDS". "Več protiustavnosti, kot smo jih videli v zadnjih dveh letih, nismo videli prej v 30 letih. Levica je bila ves ta čas eden glavnih branikov svobode medijev, svobode govora, svobode združevanja, demokracije in razumemo, da smo jim trn v peti."

Dodal je, da je stranko Levico "težko za kaj okriviti", saj za sabo nimajo koruptivnih afer, kilometrine kadrovanja po državnih podjetjih."Da bi SDS svoj radikalizem, za katerim sedaj vleče še NSi, upravičil, si poskuša izmisliti bavbava na Levici."