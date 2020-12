Zorčič: Nezaupnica je tvegano politično dejanje

Potem ko je prvak DeSUS Karl Erjavec za prihodnji teden napovedal vložitev nezaupnice vladi, je predsednik DZ Igor Zorčič ocenil, da glede na obveznosti DZ do odločanja ne more priti letos, ampak prvi teden januarja. Ponovil je, da se mu zdi nezaupnica tvegano politično dejanje ne le za politični prostor, ampak predvsem za Erjavca in DeSUS.

icon-expand Predsednik DZ Igor Zorčič. FOTO: Damjan Žibert

Predsednik DZ Igor Zorčič je DZ pojasnil, da je o napovedi konstruktivne nezaupnice seznanjen iz medijev in mu ni znano, kdaj bo vložena. Spomnil je, da po poslovniku DZ o nezaupnici vladi oz. o kandidatu za novega predsednika vlade DZ odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga. O tem se bo Zorčič pogovoril z vodji poslanskih skupin in poskušal uskladiti termin. Karl Erjavec, ki je možen kandidat za mandatarja za sestavo nove vlade, je namreč v torek napovedal, da bodo prihodnji teden vložili konstruktivno nezaupnico. Pričakuje, da bodo dotlej zbrali 46 poslanskih podpisov. Dejal je, da jim gre dobro in so zelo blizu. Prvak DeSUS je zatrdil, da njegova stranka, ki je zapustila koalicijo Janeza Janše, zagotavlja glasove štirih poslancev za novo vlado. Ob tem pričakuje, da tudi poslanci SMC prevzamejo odgovornost za spremembo stanja v državi.

Zorčič je danes dejal, da to težko komentira, saj je o tem seznanjen iz medijev in mu ni "povsem poznana ta matematika". Tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek je danes na Facebooku zatrdil, da je SMC "kljub grožnjam in strašenju stabilna in zanesljiva". Nekateri poslanci - predvsem neuradno - poročajo o pritiskih, javno pa je v torek v oddaji Odkrito na Televiziji Slovenija 3 o tem spregovoril poslanec SMC Gregor Perič. "Prejemamo pošto domov, maile, pojavljajo se tudi razne grožnje, tako ali drugače zavite ponudbe," je pojasnil.Na Facebooku je tudi zapisal,da "vzdušje spominja na nekatere druge čase in oblasti". Zorčič je danes povedal, da sam zaenkrat ni bil deležen česa podobnega, so pa vsi poslanci - verjame, da tudi drugi koalicijski - deležni opazk, ki prihajajo po navadni in elektronski pošti, kar je svojevrsten pritisk. "Res pa je, da se je treba v politiki s tem soočiti. Tega si ne jemljem zelo k srcu. Za zdaj se mi ne zdi nič takega, kar bi bistveno vplivalo na samostojnost poslancev," je ocenil.

Minuli teden je Počivalšek sicer sporočil, da je poslanska skupina SMC enotna v tem, da ne bo podprla Erjavca za mandatarja. Zorčič je pred nekaj dnevi pojasnil, da je bilo med poslanci nekaj pomislekov, a Erjavca ne podpirajo, ker je pri tem scenariju preveč neznank. Danes je dejal, da so ta vprašanja hipotetična, ker sploh ne vemo, ali bo konstruktivna nezaupnica vložena ali ne. "Ko bo, se bomo ponovno usedli in se pogovorili," je dodal. Kot je Zorčič povedal po ponedeljkovem srečanju predsednikov republike, DZ, vlade in DS, pa močno dvomi o tem, da bi določeni poslanci SMC prestopili v drugo koalicijo. Verjame namreč, da bo vsak znal ugotoviti, kaj pomeni korak k večji stabilnosti in kaj je avantura. Danes je pojasnil, da je s tem mislil na vložitev konstruktivne nezaupnice, za katero ni znano niti to, ali ima dovolj glasov ali ne. "To se mi zdi tvegano politično dejanje. Ne le tvegano za slovenski politični prostor, ampak predvsem za Erjavca in za DeSUS," je navedel.