Zorčič: Ni res, da sodelujem s koalicijo

Predsednik DZ Igor Zorčič je zavrnil očitke, da sodeluje s koalicijo, ker se ni pridružil poslancem opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP, ki so sejo obstruirali. Kot je še pojasnil, predsednik DZ pri odločanju o obstrukciji ni tako svoboden kot ostali poslanke in poslanci, saj mora organizirati sejo in delo DZ. Pojasnil je tudi, da je poslanski skupini nepovezanih poslancev vnaprej povedal, da sam seje ne bo zapustil.

Poslanci KUL in nepovezani poslanci so se odločili za obstrukcijo glasovanja na današnji seji DZ. Dvorano so zapustili vsi razen predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki je s tem zagotovil sklepčnost seje. Opozicija se je sicer odločila za obstrukcijo, a če bi Zorčič tudi sam zapustil sejo, ne bi to po njegovem mnenju spremenilo ničesar. DZ bi po njegovih besedah slej ko prej moral obravnavati točke, ki so bile na dnevnem redu. Prav tako tudi ob njegovi obstrukciji seje ne bi glasovali o predlogu za ustavnega sodnika, saj bi bil DZ nesklepčen. Glasovanje o predlogu za ustavnega sodnika so sicer po obstrukciji opozicijskih poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP preložili. Preložitev glasovanja je predlagal vodja poslanske skupine SDS, Danijel Krivec. Ob tem je Zorčič še poudaril, da so pred enim letom sprejeli letni načrt dela DZ, prav tako pa so sprejeli tudi časovni potek seje. Kot je spomnil, so bile na dnevnem redu seje še druge točke, tako koalicijske kot opozicijske, ki jih mora DZ obravnavati. Zorčič je dodal, da bi lahko, če bi bili na seji navzoči vsi opozicijski poslanci, padel predlog novele zakona o igrah na srečo, ki je po njegovi oceni škodljiv. Če se bo tudi v prihodnje dogajalo, da na sejah DZ in delovnih teles ne bo navzočih dovolj poslancev, bodo nesklepčni in ne bo mogoče sprejemati odločitev, je še opozoril Zorčič.