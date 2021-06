'Svoboda brez varnosti je zakon močnejšega, varnost brez svobode je diktatura'

Portugalsko sta na videokonferenci zastopala predsednik Skupščine republike Portugalske Eduardo Ferro Rodrigues in predsednik Odbora portugalskega parlamenta za zadeve Evropske unije Luís Capoulas Santos, so sporočili iz DZ.

Zorčič je poudaril, da Slovenija to zahtevno nalogo prevzema v zahtevnih in nepredvidljivih okoliščinah – podobno kot pred njo obe članici tria, Nemčija in Portugalska. Izrazil je prepričanje, "da bo naša država svojo nalogo opravila odgovorno in se bo ob koncu šestmesečnega predsedovanja lahko pohvalila z dragocenim izkupičkom, ki bo v dobrobit sedemindvajseterice in njenih državljank in državljanov".

Dejal je, da prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU odražajo aktualne izzive povezave – krepitev odpornostni in okrevanje Evropske unije po pandemiji, področje varnosti in stabilnosti Unije – tudi z vidika širitvene politike na Zahodni Balkan – ter krepitev vladavine prava: "Tu moramo narediti vse, da zaščitimo temeljne vrednote, na katerih Evropska unija bazira. Saj nam brez tega ostane le še gospodarska unija."

Spomnil pa je tudi, da smo bili pred 30 leti "Slovenke in Slovenci prepričani, da so se nam uresničile sanje" in kot enega največjih uspehov ocenil ravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji. Danes, tako Zorčič, "Evropa niso več sanje, ampak realnost in velika odgovornost".

Kovšca pa je pohvalil portugalsko predsedovanje predvsem z vidika dela v kompleksnih razmerah pandemije. Kot najvidnejši doprinos Portugalske je izpostavil zagon Konference o prihodnosti Evrope in dejstvo, da je uspela "poenotiti stališča držav članic tudi glede najpomembnejših vprašanj".

Santos je medtem ocenil, da je epidemija še bolj poudarila svetovne nepravice in da je ključno vzpostaviti partnerstvo z državami tretjega sveta, predvsem afriškimi, ki so tudi glavni vir migracij v EU. Zaključil je, da je "svoboda brez varnosti zakon močnejšega, varnost brez svobode je diktatura". Ferro Rodrigues pa je izrazil prepričanje, da Portugalska in Slovenija delita iste vrednote in branita skupni evropski projekt. Prepričan je tudi, da bo drugo predsedovanje Slovenije Svetu EU prav tako uspešno, kot je bilo prvo leta 2008.