Državni zbor razdeljen na pol, '46 glasov trenutno nima nobena stran'

Neuspela razrešitev prvega med poslanci je pokazala, da koalicija v državnem zboru nima več večina, je ob pozivih k predčasnim volitvam slišati iz opozicijskih vrst. Koaliciji je sicer zmanjkal en glas, napovedujejo pa že nov poskus razrešitve Igorja Zorčiča. Vodja poslancev SD, Matjan Han realno ocenjuje - večine v DZ trenutno nima nobena stran.

Koalicija včeraj v državnem zboru ni uspela zbrati dovolj glasov za razrešitev Igorja Zorčiča- za je glasovalo 45 poslancev SDS, NSi in SMC, pri tem sta bili dve glasovnici neveljavni. Opozicija ter novonastala poslanska skupina nepovezanih poslancev pa je glasovanje obstruirala.

Za razrešitev je torej zmanjkal en glas, kljub temu, da je vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivecpred tem zatrjeval, da imajo dogovorjenih dovolj glasov. Nato pa dejal, da bi se to tudi pokazalo, če ne bi prišlo do obstrukcije. Tako pa se je del opozicije ustrašil in svoje poslance umaknil, "kar pomeni, da ne zaupajo svojim poslancem",je dejal. Predčasnim volitvam pa se po njegovi oceni ne bližamo,"saj koalicija deluje". V koalicijskih vrstah sicer že napovedujejo, da bodo Zorčiča znova poskušali zamenjati. Predlog so SDS, NSi in SMC sicer vložile po tem, ko so trije SMC-jevi poslanci, Zorčič, Janja Slugain Branislav Rajić, skupaj z Jurijem Lepomustanovili svojo poslansko skupino.

Opozicija poziva k predčasnim volitvam Iz opozicijskih vrst pa medtem že prihajajo pozivi k predčasnih volitvam. Da"ta koalicija zdaj dokazano nima več večine", je po glasovanju dejal predsednik LMŠ Marjan Šarec. Vsaka koalicija, ki bi se zavedala resnosti položaja, pomena demokracije in stanja v državi, bi po njegovih besedah odstopila in šla na predčasne volitve. Namen obstrukcije je bil, da se izkaže, kdo bo ostal v dvorani in kdo je resnična opozicija, je dodal. Med tistimi, ki so ostali v dvorani, pa je vendarle očitno"prevladala tudi vest"in zato zamenjava predsednika DZ ni uspela, je dodal. Da bo rezultat glasovanja tesen, je bilo po mnenju vodje poslanske skupine Levice Mateja T. Vatovcamogoče sklepati že na začetku."Ampak državni zbor je pokazal, da se ne bo pustil poteptati vladi," je dejal. Tudi on dodaja, da koalicija očitno nima več večine v DZ, glasovanje pa tako vidi kot korak k predčasnim volitvam. Bo pa treba po njegovih besedah v prihodnje še pokazati, da obstajajo alternativne rešitve in da"se s čim prejšnjimi volitvami lahko v državo vrne nek demokratični standard, ki lahko državo popelje iz krize". Razmere v državnem zboru so nejasne Vodja poslancev SD Matjaž Hanpa je (bolj realno) ocenil, da trenutno 46 glasov nima nobena stran. Pri tem je spomnil, da se tudi že v preteklosti razne napovedi glasovanja niso uresničile, ter da ima Slovenija v tem trenutku manjšinsko vlado, politične razmere pa so nejasne. O tem, kako bo koalicija delovala v prihodnje, se ni želel opredeljevati. "Naj gre tudi ta državni zbor za 12 dni v politični lockdown, da se strasti umirijo."

icon-expand Igor Zorčič (za zdaj) ostaja prvi med poslanci. FOTO: Bobo

Vrnitev Počivalška v poslanske klopi? Zorčič sam sicer glasovanja o svoji razrešitvi ne primerja z dogajanjem v zakonodajnih postopkih, saj vlada za svoje predloge uspešno prejema večino. Po uspešno prestanem glasovanju je ocenil, da so bili poslanci po velikim pritiskom, raznimi grožnjami, tudi s tem, da bodo sledile volitve."Verjamem, da je bil vsak od tistih, ki je ostal v dvorani DZ, pred težko odločitvijo, a na koncu je zmagal razum. To je zelo pomembno tudi za bodočo prakso, in sicer, da DZ kot najpomembnejša demokratična institucija ostane suveren in se ne pusti diktirati od vlade." Sedaj že nekdanja vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga pa omenja nov scenarij, po katerem bi koalicija pridobila potreben en dodaten glas. Zdravko Počivalšek bi se z ministrskega položaja lahko vrnil v državni zbor. Na to je sicer Zorčič dodal, da bi šlo za zelo nenavadno politično akcijo: "To me spominja mogoče na film Terminator, ko se vrne v preteklost, da bi likvidiral nekega vodjo upora."