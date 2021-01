Zorčič: Rešitve za tajno glasovanje zunaj DZ se ne da najti čez noč, potrebne spremembe poslovnika

Predstavniki poslanskih skupin so s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem na neformalnem posvetu iskali rešitve, kako bi poslancem omogočili tudi tajno glasovanje na daljavo oziroma zunaj DZ. Zorčič do četrtka pričakuje predloge, sam pa meni, da tega ni mogoče rešiti čez noč. Po njegovih besedah bi bila v vsakem primeru potrebna sprememba poslovnika DZ.

Da rešitve ni mogoče najti čez noč, je po posvetu s predstavniki poslanskih skupin dejal Zorčič. FOTO: Damjan Žibert

Razprava o možnosti tajnega glasovanja zunaj stavbe DZ je namreč posledica vložitve konstruktivne nezaupnice, o kateri bi morali poslanci glasovati najpozneje do petka. Vendar pa se nekateri poslanci zaradi okužbe z novim koronavirusom ali samoizolacije seje ne bi mogli udeležiti, kar bi še zmanjšalo možnost, da predlagatelji zberejo 46 glasov. Glasovanje o nezaupnici vladi je tajno, zadnje spremembe poslovnika DZ pa omogočajo le javno sodelovanje na sejah na daljavo. Predsednik DZ Igor Zorčič je spomnil, da je že sprejemanje takšnih sprememb poslovnika lani spremljala vrsta pomislekov glede varnosti in demokracije. "Nihče si ni niti upal pomisliti na tajno elektronsko glasovanje, saj tega tudi v drugih državah ni. Sploh pa ne na to, da bi se volilo predsednika vlade prek računalnika," je dejal v izjavi v DZ. Opozoril je, da taka rešitev odpira vrsto varnostnih in pravnih vprašanj. Tako so se na današnjem posvetu dogovorili, da preučijo druge načine, kako bi lahko omogočili tajno glasovanje tudi zunaj stavbe DZ. Ena od možnosti je, da bi volilna komisija pristopila do tistih poslancev, ki ne morejo glasovati v DZ, druga možnost pa, da bi se poslancem nekako omogočilo, da bi glasovali vsaj v bližini DZ. Za oboje pa je po Zorčičevih besedah potrebna sprememba poslovnika, za kar je nujna dvotretjinska večina v DZ.

Po Zorčičevem mnenju je precej zgovorno to, da parlament tega vprašanja ni uredil v 30 letih. "Ne zato, ker bi bil nesposoben, pač pa zato, ker gre za veliko ustavnopravno in tudi varnostno vprašanje, če govorimo o e-volitvah. Dvomim, da lahko čez noč postrežemo z nekimi rešitvami," je dejal. Opozoril je še, da se ob nekaterih rešitvah odpira vrsta pravnih in etičnih, pa tudi epidemioloških vprašanj. Eno izmed dilem je izpostavil na primeru mobilne ekipe, ki bi dostavila glasovnice poslancem za glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Glasovanje o nezaupnici mora biti namreč izvedeno v najpozneje sedmih dneh po vložitvi predloga. Zorčič se je ob tem vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi glasovanje potekalo sedmi dan in bi se seja zavlekla v noč, mobilni ekipi pa glasovnic ne bi uspelo dostaviti v predpisanem roku.