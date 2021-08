Zorčič s srbskim kolegom o dvostranskem sodelovanju in EU

Zorčič je dejal, da "Slovenci razumemo položaj Srbije in da naši državi delita soodgovornost za mir v regiji, v kateri je Slovenija močno prisotna z gospodarskimi in političnimi interesi".

Poudaril je, da ima mednarodna skupnost velika pričakovanja glede vloge Srbije pri uravnavanju razmer na Zahodnem Balkanu. Poudaril je, da Srbija igra zelo pomembno vlogo pri ohranjanju miru in zagotavljanju stabilnosti v tem delu Evrope, zato je upravičeno pričakovati, da to odgovornost spremljata tudi ustrezno razumevanje in podpora pri članicah EU.

Zorčič je ocenil, da je Srbija uspešno prehodila že pol poti proti integraciji v EU, zato ji mora unija dati jasne signale, da je zaželena v družbi članic unije. Dodal je, da je pri tem pomembna tudi vloga slovenskega predsedstva EU.

Dačić se je zahvalil za podporo Slovenije na srbski poti v EU. "To je naša strateška opredelitev in želja. A treba je vedeti, da to ni samo vprašanje naših želja, temveč tudi naših zmogljivosti in zunanjih okoliščin ter stališč posameznih članic EU," je dejal.

Zorčič je izpostavil pomen medparlamentarnega sodelovanja ter napovedal srečanje predsednikov parlamentov Zahodnega Balkana v Sloveniji 26. in 27. septembra.

Sogovornika sta se dotaknila tudi vprašanja položaja Srbov v Sloveniji, pri čemer je Dačić predstavil pobudo srbske strani za ustanovitev srbskega kulturnega centra v Sloveniji in pričakovanja po podelitvi enakega položaja srbski skupnosti, kot ga uživata italijanska in madžarska manjšina.

Zorčič je predstavil ustavno ureditev Slovenije in povedal, da pripadniki srbske skupnosti v Sloveniji uživajo vse pravice, ki jim pripadajo po mednarodnih instrumentih.

Predsednik DZ se je nato srečal s predsednikoma in člani odbora za evropske integracije ter odbora za zunanje zadeve srbske skupščine. Sestal se je še s predsednikom poslanske skupine prijateljstva s Slovenijo Milijo Miletićem in s predstavniki slovenskega gospodarstva v Srbiji.

Drugi dan obiska v petek ga bo sprejel še predsednik Srbije Aleksandar Vučić, srečal se bo tudi s premierko Ano Brnabić, ministrom za zunanje zadeve Nikolo Selakovićem ter županom Beograda Zoranom Radojičićem, pa tudi s predstavniki slovenske skupnosti, so sporočili iz DZ.