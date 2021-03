Zorčič, Sluga, Rajić in Lep ustanavljajo novo poslansko skupino

Na včerajšnji seji sveta SMC, kjer so razpravljali o programski prenovi, omenjenih treh poslancev ni bilo. Rajić, Zorčič in Sluga so prav tako pred tem podprli interpelacijo kulturnega ministra Vaska Simonitijain s tem dali jasen znak, da imajo drugačne poglede od ostalega dela stranke.

Z njihovim odhodom se je, kot kaže včeraj že sprijaznil Počivalšek, ki je dejal, da "gre SMC naprej, z njimi pa so lahko tisti, ki so na ladji. Ne more biti nekdo pri nas in igrati za dve ekipi."

Trem poslancem SMC se bo tako v novi ekipi pridružil Jurij Lep, ki je zapustil poslansko skupino stranke upokojencev DeSUS.