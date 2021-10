Zorčič sprejel delegacijo, ki jo je Janša zavrnil: Pravna država je v razgradnji

Vseeno pa so po njegovem bolj kot predčasne, verjetne redne volitve: "Ne glede na to, da ima koalicija manj kot polovico glasov, v DZ uživa podporo," je ocenil in pri tem meril na naklonjenost nekaterih poslancev izven koalicije.

Dejal je, da je člane delegacije zanimalo "vladanje z odloki", v zvezi s čimer jim je pojasnil, da gre za sporne ustavno-pravne ukrepe, ki pa jih je mogoče sanirati. Prav tako pa jih je zanimalo spoštovanje medijske svobode, saj so seznanjeni s situacijo STA. "Povedal sem jim, da je vlada dolžna zagotoviti primerno financiranje STA," pravi Zorčič, ki meni, da so člani komisije utrdili svoja prepričanja o Sloveniji.

Zorčič je po srečanju dejal, da so mu člani odbora postavili nekaj vprašanj o stanju v Sloveniji. "Sestanek je bil konstruktiven," je dejal in ocenil, da so se dolžni udeleževati takšnih sestankov, če smo se že znašli v situaciji, ko ustanove EU hodijo preverjati - ali v Sloveniji še vlada demokracija.

"Spoštovani nosilci zunanje politike predlagam, da se pogovorite o načinu komunikacije s predstavniki drugih držav in EU institucij, ker zadnja tviter korespondenca presega vse meje dobrega okusa in je v nasprotju z Deklaracijo o zunanji politiki," je Zorčič opozoril v svojem jutranjem komentarju.

Kot smo poročali, od 13. do 15. oktobra v Sloveniji poteka uradni obisk delegacije Evropskega parlamenta. Gre za sedem poslank in poslancev iz odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter poslanca iz odbora za proračunski nadzor.

Namen njihovega obiska je oceniti stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. V programu so se znašli srečanje z novinarji, varuhom človekovih pravic, predsednikoma računskega in ustavnega sodišča, informacijsko pooblaščenko in vrhovno državno tožilko.