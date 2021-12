Igor Zorčič vstopa v sklepno fazo ustanavljanja stranke. Izbor imena naj bi odražal njen program. "Svobodno gospodarsko pobudo in človekove pravice; jaz mislim, da s takim imenom primerno označujemo, da bodo tisti, ki so takega političnega profila, takoj prepoznali, koga volijo in kdo zastopa njihove interese," stranko opisuje Zorčič.

Zorčič torej zbira podpise, podpornike stranke črpa iz razpadlih SMC in DeSUSa, pa tudi iz ostankov strank Zares in LDS. "Glede na trend dogajanja sem precej optimističen," dodaja Zorčič, ki sicer naj ne bi imel težave s tem, da bi osrednjo mesto v stranki oziroma kasneje na državnem nivoju prepustil komu drugemu in Robert Golob naj bi bil v tem kontekstu zanje najbolj zaželen.

Spomnimo, Zorčič je odigral tudi pomembno vlogo pri glasovanju o potrditvi Roka Svetliča za ustavnega sodnika. Poslanci KUL in nepovezani poslanci so se namreč odločili za obstrukcijo glasovanja in so dvorano zapustili. Toda predsednik DZ je v dvorani ostal, s tem pa zagotovil sklepčnost seje in izvolitev Svetliča.