Zorčič v novoletni poslanici: Vsi smo soodgovorni za prihodnost Slovenije

Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici izpostavil uspehe športnikov, kulturnikov, znanstvenikov in inovatorjev. Želi si, da bi nas pri premagovanju izzivov gnali prav takšna gorečnost, pogum in neomajnost. "Že drugo leto zapored smo namreč preživeli v okoliščinah epidemije. Če smo bili lani še povsem prepričani, da je koronavirus le prehodnega značaja, boleče spoznavamo, da konca še ni na vidiku," je ocenil.

Ob tem ugotavlja, da smo od boja proti virusu zašli v boje drug proti drugemu. "Prepričan sem, da smo si enotni v želji, da bi v letu 2022 končno lahko ponovno zaživeli običajno življenje, kot smo ga bili vajeni. Po zaslugi znanosti in stroke vemo, kako to doseči. In zdaj smo na potezi mi – vsak izmed nas – da ravnamo odgovorno in solidarno," je prepričan.

Spomnil je, da smo letos obeležili kar nekaj okroglih obletnic, ki nas vsaka po svoje opominjajo na pomen enotnosti, vztrajnosti in požrtvovalnosti. Zakaj se torej ne bi z optimističnimi očmi zazrli tudi v prihajajoče leto in čas, ki prihaja, se sprašuje. Po njegovem najboljše v nas še posebej zažari ravno v teh prazničnih dneh, ko smo prijazni, odprti in nesebični. Po dveh letih življenja na daljavo je skrajni čas, da se obdarujemo z varno bližino. Zdaj je čas, da odvrnemo poglede z zaslonov in se zazremo v oči svojih bližnjih, da jim namenimo veliko pozornosti in toplih besed, ki jih morda zaradi obveznosti čez leto nismo zmogli, je predlagal.

Kljub našim razlikam in nesoglasjem je Zorčič prepričan, da se za prihodnost Slovenije in našega naroda ni bati, če bomo zanjo pripravljeni vsi skupaj iskreno in trdo delati. Verjame namreč, da zmoremo bolj državotvorno politiko, kot jo kažemo ta hip. "Ko bomo delali načrte za prihajajoče leto, ko bomo oblikovali prihodnje politike in zavezništva, imejmo pred očmi odgovornost, ki jo pred nas postavljajo izzivi časa. Ne pozabimo, da smo vsi soodgovorni za prihodnost naše Slovenije," je pozval.

Zato vsem želi, da se z novim letom v naš vsakdan vrne optimizem, pospremljen z odgovornimi odločitvami in odločnimi dejanji. "Odprimo okna – v naše domove in družbo spustimo spoštovanje, razumevanje in optimizem," je novoletno poslanico sklenil predsednik DZ.