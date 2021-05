Zorčič z vodji poslanskih skupin o nadaljnjem delu DZ

Poslanke in poslanci namreč v ponedeljek na začetku majske seje niso potrdili dnevnega reda, za je glasovalo 42 poslancev in proti 42. Zorčič je sejo DZ tako zaključil, še preden se je začela. Opozicija je takoj zahtevala sklic izredne seje s točko predloga ustavne obtožbe Janeza Janše, koalicija pa izredno sejo za obravnavo večine točk, ki so bile predvidene za redno sejo.

Obravnavo mandatno-volilnih zadev, ki so bile predvidene za redno sejo, in v tem sklopu predloga za razrešitev Igorja Zorčiča, je pričakovati na eni od drugih izrednih sej.