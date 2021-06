Zorčič: Za Slovenijo je območje Zahodnega Balkana še posebej pomembno

Zorčič je poudaril, da se dobri odnosi med državama razvijajo tudi na parlamentarni ravni in izpostavil pomen izmenjave mnenj med izvoljenimi predstavniki obeh držav. Zavedajoč se zastoja meddržavnih in medparlamentarnih odnosov med pandemijo covida-19 pa sta z Bečićem izrazila željo po poglabljanju odnosov na politični in gospodarski ravni, so sporočili iz državnega zbora.

Zorčič je tudi izrazil prepričanje, da bo Slovenija med svojim šestmesečnim predsedovanjem Svetu EU naredila vse, kar je v njeni moči glede pospešitve pristopnih pogajanj Črne gore. Poudaril je, da je za Slovenijo območje Zahodnega Balkana še posebej pomembno, "ker predstavlja naše bližnje okolje, povezani smo zgodovinsko in imamo razvito gospodarsko sodelovanje". Zato je Slovenija dodatno motivirana, da se proces integracije tega območja, torej tudi Črne gore, v EU dodatno pospeši.

Slovensko predsedovanje EU je ocenil kot priložnost za dodaten zagon integracijskemu procesu, saj je med drugim načrtovan tudi vrh EU - Zahodni Balkan. Pomembno vlogo in pomoč Slovenije pa vidi tudi v izmenjavi izkušenj prek medparlamentarnega sodelovanja.

Bečić se je zahvalil Sloveniji za dosedanjo podporo pri približevanju EU in izpostavil, da je Črna gora med kandidatkami na prvem mestu v procesu približevanja. Podpora javnosti članstvu v EU je po njegovih besedah v zadnjih devetih mesecih zrasla na skoraj 80 odstotkov. Ključno za nadaljnji napredek ostaja izvajanje zavez s področja vladavine prava. Pozdravil je izraženo slovensko podporo črnogorskim prizadevanjem za vstop v EU tudi med predsedovanjem in čestital Sloveniji za skorajšnjo 30. obletnico samostojnosti.

Zorčič se je med obiskom srečal tudi s črnogorskim premierjem Zdravkom Krivokapićem ter obiskal park Franceta Prešerna, kjer je skupaj z županom Podgorice Ivanom Vukovićem položil venec k Prešernovem spomeniku.