'Nekateri menijo, morda pravilno, da bi moral že Kordiša ustaviti pri postavitvi vprašanja'

"Dejstvo je, da je prišlo do nepotrebnega duela." Na eni strani je poslanec Kordiš očital predsedniku vlade, da je kriminalec, na drugi strani se je premier odzval s cinizmom. Zorčič doda, bi dogajanje lahko opisal z besedami "kar seješ, to žanješ". "A jaz danes ne odobravam niti setve niti žetve," je pristavil.

Levica trdi, da Zorčič ni zaščitil njihovega poslanca"pred aroganco in nasiljem Janeza Janše". Zorčič odgovarja, da "verjame, da tako razmišljajo, a da nekateri drugi– morda pravilno–razmišljajo, da bi moral že poslanca Kordiša ustaviti pri postavitvi vprašanja". To pa zaradi tega, ker to ni bilo v skladu s poslovnikom, pa tudi zato, ker je bilo žaljivo, dodaja. Kot predsedujoči ne ve, kaj bo nekdo izrekel, zato se mu zdi pravilno, da vsakomur omogoči, da pove do konca.

Da bi moral zaščititi integriteto poslanca, Zorčiču očita tudi Dejan Židan iz vrst SD. "Žogico lahko hitro vrnem. Tudi v preteklosti se je podobno dogajalo. Nenazadnje je prejšnji predsednik vlade Marjan Šarec istemu poslancu Kordišu v enem od poslanskih vprašanj očital, da je 'malo drugačen, da ni v kalupu svoje stranke in v kalupu parlamentarne demokracije', pa ni bilo nobenih posebnih reakcij,"odgovarja predsednik DZ.

Komentiral je tudi vložitev konstruktivne nezaupnice, kar naj bi se po napovedih vodje DeSUS Karla Erjavca zgodilo v prihodnjih 14 dneh. Glede preteklih zapletov s tajnim glasovanjem Zorčič pravi, da je poslovnik zelo jasen: državni zbor lahko odloča, če je navzoča večina poslancev."To je edino merilo. Zdi se mi, da se nekateri sprenevedajo v zvezi z vprašanjem tajnega glasovanja. Nenazadnje smo v preteklosti o tem veliko govorili. Gre za težko pravno, poslovno, etično in varnostno vprašanje, ko govorimo o glasovanju po računalniku. Skeptičen sem, da lahko rešitev, če je nismo našli do sedaj, najdemo v roku 14 dni."