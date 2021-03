Zorčič: Bili smo zelo potrpežljivi, a zadeve so se nalagale in nalagale

V zvezi z izstopom iz stranke SMC bo Zorčič opravil pogovor v svojem lokalnem odboru Brežice. "To je še vedno velik odbor, imamo šest občinskih svetnikov. Glede na to, da smo precej enotna ekipa, verjamem, da bomo sprejeli skupno odločitev."

Na vprašanje, ali se še kakorkoli vidi pri sodelovanju s koalicijo, je odgovoril, da glede na to, da niso koalicija, v njej ne morejo sodelovati. " Če bodo v DZ prišli zakoni, ki so splošno koristni, morda tudi takšni, za katere smo se zavezali že v koalicijski pogodbi, jih bomo sprejeli. Danes smo priča dogodku, da smo trije zapustili koalicijo, ker se koalicija – in temu drži 'štango' tudi SMC s svojim predsednikom –, ne drži več koalicijske pogodbe, pač pa se ukvarja z vsem drugim, kar ni zapisano v njej."

In kako kaže stranki SMC? Po glasnih očitkih dela terena jo ta zapušča, postojnski lokalni odbor se je poslovil že decembra, odhode napovedujejo tudi drugje. Ali nova poslanska skupina računa nanje? Bodo ustanavljali tudi novo stranko? In koliko glasov ima od zdaj naprej vladajoča koalicija?

Kot predsednik DZ pa ne namerava odstopiti. "Za predsednika DZ sem bil izvoljen ob nastanku koalicije. Danes so razmere bistveno drugačne, danes tudi predsednik vlade nima več tistih glasov, ki jih je imel na začetku. Za DZ pa je bistvenega pomena, da ne zapade v kakšno parlamentarno krizo, to je na primer, da bi se zgodilo, da bi jaz danes odstopil in ne bi mogli izvoliti novega predsednika DZ. Ko se bo našla ta večina, se ne bom oklepal tega stolčka."

Zorčič je pojasnil, da so se njihove kritike osredotočile predvsem na predsednika strankeZdravka Počivalška."Nekoliko bi bilo sprenevedavo, če bi se izgovarjali na druge koalicijske partnerje. Mi smo dobro vedeli, v kakšno koalicijo gremo, a dogovorjeni smo bili, da bomo nekakšen liberalni antipot in bomo opozarjali na tiste zadeve, ki se ne skladajo z našim liberalnim programom. Danes pa opažamo, da ne glede na to, kaj se sprejema na vladi, kaj je predlaganega, da ta stranka podpira vse predloge koalicijskih partnerjev povsem nekritično in intenzivno spreminja svoj kurs."

Na vprašanje, zakaj so izstopili šele zdaj, je Zorčič odgovoril, da so se zadeve nalagale in nalagale. "Na vsakem poslancu in poslanki je odgovornost, da svojo funkcijo opravlja državotvorno, da ne gre ob prvem sporu stran iz družine, da ne kaže nezmožnosti sodelovanja. Pokazali smo veliko stopnjo potrpežljivosti, ampak zadeve so se nalagale, marsikaj smo odkrili šele sedaj, ob pozivih iz terena, dno je pa izbilo imenovanje gospoda Čuša, ker je predsednik neke stranke in je očitno že sklenil predvolilni dogovor."

Eden od problemov je po Zorčičevih besedah tudi nizka javnomnenjska podpora SMC-ju. "Verjamem, da smo vsi, ki smo prisostvovali na kongresu 2019, novega predsednika izvolili zato, da bo javnomnenjsko podobo izboljšal in ne poslabšal. Tudi tu se je pokazal popoln neuspeh, glede na to, da je svet šele pred dvema tednoma sprejel sklep, da bi stranko revitaliziral. To je kot da bi revitaliziral kakšnega pokojnika na parah."

Glede ustanovitve nove stranke pa Zorčič pravi, da nikoli ne reci nikoli. "Nisem pristaš tega, da dobimo še eno stranko v slovenskem političnem prostoru, bistveno je, da se politika in stranke konsolidirajo. Če bi se pa slučajno kdaj to zgodilo, vam garantiram, da se ta ne bo imenovala po meni,"je zatrdil.