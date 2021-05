Državni zbor še ne bo glasoval o razrešitvi Zorčiča

Čeprav so napovedovali drugače, poslanci prihodnji teden ne bodo glasovali o razrešitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča. Tudi sam Zorčič je predlagal, da se točka o njegovem predsedovanju DZ uvrsti na dnevni red, a ta predlog ni dobil dovolj podpore, saj so ga zavrnili v SDS, NSi, DeSUS in SNS.

icon-expand Igor Zorčič FOTO: Damjan Žibert Potem ko so v koaliciji v četrtek vložili že drugi predlog za razrešitev predsednika DZ, je Igor Zorčič sam predlagal, naj se ta točka uvrsti na dnevni red omenjene seje. A takšen predlog ni dobil zadostne podpore, saj so ga podprli le v opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in poslanski skupini nepovezanih poslancev (NeP). Predstavniki preostalih poslanskih skupin svojega glasu niso obrazložili. "Najprej rečejo, da imajo 47 podpisov, potem jih prinesejo 38, na koncu pa na kolegiju PDZ glasujejo proti predlogu o razrešitvi PDZ. Razumi, kdor more. Naj že priznajo, da nimajo dovolj in gremo na volitve,"je bil oster Marjan Šarec (LMŠ). PREBERI ŠE Kam je izginilo devet poslanskih podpisov za Zorčičevo razrešitev? Vodje poslanskih skupin koalicije so predsedniku DZ Zorčiču v sredo prinesli 47 poslanskih podpisov, ki naj bi bili poziv k odstopu. Na koncu pa se je izkazalo, da so prinesli devet poslanskih podpisov manj. Vodja poslancev SMC Gregor Perič je sicer že včeraj zatrdil, da imajo dovolj glasov za Zorčičevo razrešitev. Kot je pojasnil, so predlog za Zorčičevo razrešitev vložili s koalicijskimi podpisi, za vse ostalo pa bodo poskrbeli. Za Zorčičevo razrešitev potrebujejo 46 glasov. icon-expand