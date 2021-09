Zorčič: Sprejem predloga bo v sramoto Državnemu zboru

Uvodoma je Igor Zorčič pojasnil, da so zaradi slabšanja epidemiološke slike s 1. septembrom tudi v Državnem zboru uvedli pogoj PCT. Ta velja za obiskovalce in zaposlene.

Zorčič je komentiral tudi petkov vdor zanikovalcev novega koronavirusa v studio nacionalne televizije. Sam meni, da je incident signal za politiko, "da vendarle stopi korak nazaj" v medsebojnem komuniciranju in odnosu do novinarjev in medijev. Spomnil je, da številni politiki na družbenih omrežjih večkrat očitno kritizirajo delo posameznih medijskih hiš. "Dogodek je pokazal, kako daleč smo 'zabredli' glede vprašanja odnosov v družbi, odnosa do institucij in odnosa med politiko in mediji."