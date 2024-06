Se je DVK slabo pripravila na volitve? Zorčič odgovarja: Odbori so delali vneto

Se je Državna volilna komisija slabo pripravila, čeprav je vedela, da bo ob evropskih volitvah morala preštevati še glasovnice za štiri referendumska vprašanja? Ali je kriva koalicija, ki je referendume razpisala na dan volitev, zaradi česar je bilo skupaj oddanih okoli tri milijone in pol glasovnic? V oddaji 24UR ZVEČER je vse to pojasnil direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič.

Zorčič je bil nad vprašanjem skoraj presenečen, kje pa se lahko šteje hitreje, je vprašal. Omenjeni so bili Hrvati, kjer so bile glasovnice preštete mnogo prej kot pri nas, pa imajo tudi več prebivalcev. "A Hrvati niso imeli še štirih referendumov, kar pa je razlika, je, da so imeli Hrvati vzporedne volitve, ki so jih zagotovile njihove medijske hiše, česar pri nas ni bilo," je bil kritičen Zorčič.

"Mislim, da smo bili edina država v Evropi, ki tega ni imela," je dodal. "Hrvati so imeli raziskave, rezultate so imeli ob 19. uri, edino Slovenija ni imela, nobena medijska hiša jih ni naročila," je kritiziral medije. "Vi boste morali pojasniti, zakaj mi v Sloveniji tega nismo imeli."

Ponovil je, da je na DVK oziroma odborih, ki štejejo glasove, delalo 20.000 ljudi. "Dejstvo je, da so ti ljudje delali nemoteno, delo je potekalo tekoče in da pravzaprav ni prišlo do kakršne koli zadeve, ki bi na katerem koli odboru ustavila proces štetja," je opozoril. "Odbori so delali vneto, glasove so prešteli pravilno."