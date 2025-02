Zovkova likvidacija naj ne bi bila povezana s Škaljarskim in Kavaškim klanom

Šest dni po brutalni likvidaciji na Brdu prijeti in kaznivega dejanja osumljeni Dino Muzaferović - Cezar , Roland Cretu in Jaka Bergant trenutno ostajajo v priporu. Medtem ko sodišče opravlja obsežno sodno preiskavo zaradi suma umora Satka Zovka .

Žištova, ki podrobno spremlja operacije in aretacije v zvezi s Kavaškim in Škaljarskim klanom, pričakuje, da bo v tem primeru naknadno vložena tudi zahteva za preiskavo glede prepovedane trgovine z orožjem, čemur pritrdi tudi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič .

Pripor je za trojico preiskovalni sodnik odredil iz vseh pripornih razlogov – ponovitvene nevarnosti, vplivanja na priče in begosumja. "Pravilo, ki velja v zaporniškem sistemu, je takšno, da ločijo osumljence iz tovrstnih kaznivih dejanj po različnih lokacijah, če se le da. Da med njimi ne bi prišlo do dogovarjanja, kaj, če sploh kaj, naj povedo v sodni preiskavi in da ne bi poskušali vplivati na priče in dokaze," dodaja.

"Za umorom Satka Zovka naj ne bi stal Škaljarski klan, kateremu naj bi bolj pripadal Muzaferović, ampak naj bi šlo bolj za osebno maščevanje," dodaja Žištova. Saj sta bila Muzaferović in umorjeni Kekić, kasneje Zovko, oba iz Velike Kladuše, že leta v sporu. Nestrpnost se je zaostrila, ko so policisti odkrili nasad marihuane, ki so ga varovali z avtomatskimi puškami oboroženi kriminalci iz Krajine, domnevno člani Muzaferovićeve kriminalne združbe. Zapletlo se je zaradi skesanca, ki je za bosanske preiskovalce spregovoril o plantaži.

"Kekić naj bi povedal bosanskim preiskovalcem, da naj bi dal Muzaferović naročiti umor enega od svojih sodelavcev, ki naj bi postal skesanec, in takrat naj bi Kekić povedal, da naj bi Muzaferović pripravljal umore še več ljudi," še pove Žištova.

Pohvalil pa se je Kekić tudi, da tesno sodeluje s slovensko policijo in da je zato dobil drugo identiteto – potni list na ime Satko Zovko. Septembra 2023 so se v Ljubljani pojavili plakati z njegovo fotografijo s pripisom, da je prijatelje in družino izdal za malo denarja in droge. Nato se je zgodila likvidacija.