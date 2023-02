Zpiz vladi predlagal 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za upokojence

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je vladi predlagal 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno 1-odstotno za upokojene do vključno leta 2011. Za uskladitev bo moral zavod letos nameniti 206 milijonov evrov, leta 2024 pa približno 274 milijonov evrov. Izredna uskladitev bo veljala od 1. aprila.

Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Sindikat upokojencev Slovenije sta sprva pripravila vsak svoj predlog za višje pokojnine, da bi pomagali upokojencem v času visoke inflacije in velike draginje. Vendar sta obe organizaciji na zadnji seji sveta svoja predloga združili v enega, svet pa ga je sprejel in naročil službi zavoda pripravo izračuna glede finančnih učinkov dveh različic. icon-expand Pokojnina FOTO: Shutterstock Zdus in sindikat se zavzemata za izredno uskladitev pokojnin, ki bi sledila redni v višini 5,2 odstotka, o kateri je svet zavoda že odločil. Redno usklajene pokojnine bodo izplačane v torek.