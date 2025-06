Kolektivna tožba proti Gen-I: 'Potrošniki oškodovani za 180 milijonov'

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je napovedala kolektivno tožbo proti družbi Gen-I zaradi enostranskih dvigov cen elektrike in drugih pogodbenih pogojev, ki potrošnike postavljajo v neenakopraven položaj. Po njihovih ocenah so bili potrošniki med letoma 2022 in 2025 oškodovani za več kot 180 milijonov evrov.

Izračun škode za odjemalce Gen-I

Razlog za napovedano tožbo je enostransko spreminjanje cen in drugih pogodbenih pogojev, "ki potrošnike postavljajo v izrazito neenakopraven položaj – brez jasnih pravil igre, še toliko bolj, ker pri t. i. tipskih pogodbah potrošniki ne morejo vplivati na njihovo vsebino," so v sporočilu za javnosti zapisali v ZPS in dodali, da ob zvišanju cen elektrike potrošnikom ostaneta le dve možnosti: strinajanje z višjimi cenami ali odstop od pogodbe. "Po izračunih neodvisnega strokovnjaka dr. Jožeta P. Damijana je višina oškodovanja potrošnikov, ki so bili v obdobju 2022–2025 deležni enostranskih sprememb cen s strani dobavitelja Gen-I, več kot 180 milijonov evrov," so pojasnili na Zvezi in dodali, da se oškodovanje nadaljuje tudi po koncu aprila 2024, zato bo končni znesek še višji.

"Višina oškodovanja potrošnikov, ki so bili prizadeti zaradi enostranskih podražitev s strani dobavitelja Gen-I od 1. 8. 2022 naprej, vključuje vse gospodinjske odjemalce, ki jih je vsaj ena izmed teh podražitev dejansko prizadela – torej so zaradi nje plačevali višjo ceno elektrike od tiste, ki je bila prvotno dogovorjena ob sklenitvi pogodbe. Na tej podlagi je skupna ocenjena višina škode (vključno z 22-odstotnim DDV in zakonskimi zamudnimi obrestmi) na dan 30. 4. 2025: - 180 milijonov evrov za večino dolgoročnih odjemalcev, to so tisti, ki so v pogodbeno razmerje vstopili kadar koli do 26. 4. 2022, - 1,18 milijona evrov za potrošnike, ki so se pogodbeno vezali maja ali junija 2022, - dobrih 400.000 evrov za potrošnike, ki so v pogodbeno razmerje vstopili po 7. 7. 2022."

Poudarjajo, da potrošniška zakonodaja izrecno prepoveduje enostranske spremembe pogodbenih pogojev, razen če so pogoji za spremembo in način izračuna vnaprej jasno določeni. Petra Lovišček, vodja pravne pisarne na Zvezi potrošnikov Slovenije, je ob tem poudarila, da potrošniki sklenejo tipske pogodbe in se o njih ne morajo individualno pogajati ali nanje vplivati, pravica do odstopa od pogodbe ob spremembi cene pa po njenih besedah ni dovolj.

"Gen-I je pogodbeno ceno vezal na svoj cenik, ki ga je enostransko spreminjal, ne da bi vnaprej pojasnil razloge in metodologijo sprememb. Ob vsaki spremembi je le obvestil odjemalce, da bodo veljale nove cene in jim zgolj omogočil odstop od pogodbe. S tem potrošnikom ni zagotovil predvidljivosti, saj ni vnaprej določil jasnih razlogov in metodologije za spremembo cene, tako je ustvaril neravnotežje v pogodbenem razmerju. To pomeni, da so določbe, ki Gen-I omogočajo enostransko spreminjanje cene, nepoštene – in zato nične. Potrošniki lahko posledično zahtevajo vračilo preplačanih zneskov zaradi nezakonitega zvišanja cen," so pojasnili v ZPS. Po oceni odvetnika Domna Peperka, ki zastopa ZPS, je šlo v tem primeru za enostransko diktaturo cen.

V Sloveniji sodne prakse na tem področju še ni

Zveza potrošnikov Slovenije je Gen-i sicer v začetku marca letos pozvala k prenehanju samovoljnega in neutemeljenega zviševanja cen, a ker družba s praksami ni prenehala, so se odločili za kolektivno tožbo. Ob tem so izpostavili tudi primer iz Nemčije, kjer je Evropsko sodišče zapisalo, "da morata biti v pogodbah poleg možnosti, da potrošnik ob enostranski spremembi od pogodbe odstopi, pregledno navedena tako razlog kot tudi metoda spreminjanja cene storitve. Brez tega potrošnik nima pravega vpogleda v možne spremembe in s tem tudi ne resnične možnosti odločanja".

"Gen-I je pogodbeno ceno vezal na svoj cenik, ki ga je enostransko spreminjal, ne da bi vnaprej pojasnil razloge in metodologijo sprememb," trdijo na ZPS.