ZPS: Nekateri zavarovalniški zastopniki se lažno sklicujejo na nas

"Na ZPS smo prejeli obvestilo, da se nekateri zavarovalniški zastopniki pri obisku potrošnikov lažno sklicujejo na našo organizacijo. Potrošnikom naj bi zatrjevali, da so na našo pobudo prišli 'preverit' njihova zavarovanja," so v obvestilu zapisali v zvezi.

Poudarili so, da s takšnimi praksami nimajo nikakršne povezave in nikoli ne pošiljajo zavarovalniških zastopnikov k potrošnikom. "Gre za zavajajočo predstavitev, ki lahko pri ljudeh ustvari vtis, da sodelujemo z določenimi ponudniki, česar nikoli ne počnemo," so navedli.