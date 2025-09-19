Svetli način
ZPS: Nekateri zavarovalniški zastopniki se lažno sklicujejo na nas

Ljubljana, 19. 09. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Nekateri zavarovalniški zastopniki se pri obisku potrošnikov lažno sklicujejo na Zvezo potrošnikov Slovenije. V ZPS poudarjajo, da s takšnimi praksami nimajo nikakršne povezave, in potrošnikom svetujejo previdnost.

"Na ZPS smo prejeli obvestilo, da se nekateri zavarovalniški zastopniki pri obisku potrošnikov lažno sklicujejo na našo organizacijo. Potrošnikom naj bi zatrjevali, da so na našo pobudo prišli 'preverit' njihova zavarovanja," so v obvestilu zapisali v zvezi.

Poudarili so, da s takšnimi praksami nimajo nikakršne povezave in nikoli ne pošiljajo zavarovalniških zastopnikov k potrošnikom. "Gre za zavajajočo predstavitev, ki lahko pri ljudeh ustvari vtis, da sodelujemo z določenimi ponudniki, česar nikoli ne počnemo," so navedli.

Obisk na domu (slika je simbolična).
Obisk na domu (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Potrošnike opozarjajo, naj bodo ob tovrstnih obiskih posebej previdni. Če jih kdo obišče na domu in se pri tem sklicuje na ZPS, gre za napačno in zavajajočo informacijo, pravijo v zvezi. Potrošnikom takšnih primerih svetujejo, naj od osebe zahtevajo identifikacijo in jo preverijo, naj ne podpisujejo nobenih dokumentov in ne posredujejo osebnih podatkov brez premisleka ter naj o sumljivih praksah obvestijo Tržni inšpektorat RS in ZPS obvestijo o zlorabi njenega imena.

"Na ZPS si prizadevamo za zaščito potrošnikov in transparentno delovanje na trgu. Prav zato ostro zavračamo zlorabo našega imena v komercialne namene," so še poudarili.

