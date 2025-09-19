ZPS: Nekateri zavarovalniški zastopniki se lažno sklicujejo na nas

"Na ZPS smo prejeli obvestilo, da se nekateri zavarovalniški zastopniki pri obisku potrošnikov lažno sklicujejo na našo organizacijo. Potrošnikom naj bi zatrjevali, da so na našo pobudo prišli 'preverit' njihova zavarovanja," so v obvestilu zapisali v zvezi.
Poudarili so, da s takšnimi praksami nimajo nikakršne povezave in nikoli ne pošiljajo zavarovalniških zastopnikov k potrošnikom. "Gre za zavajajočo predstavitev, ki lahko pri ljudeh ustvari vtis, da sodelujemo z določenimi ponudniki, česar nikoli ne počnemo," so navedli.
Potrošnike opozarjajo, naj bodo ob tovrstnih obiskih posebej previdni. Če jih kdo obišče na domu in se pri tem sklicuje na ZPS, gre za napačno in zavajajočo informacijo, pravijo v zvezi. Potrošnikom takšnih primerih svetujejo, naj od osebe zahtevajo identifikacijo in jo preverijo, naj ne podpisujejo nobenih dokumentov in ne posredujejo osebnih podatkov brez premisleka ter naj o sumljivih praksah obvestijo Tržni inšpektorat RS in ZPS obvestijo o zlorabi njenega imena.
"Na ZPS si prizadevamo za zaščito potrošnikov in transparentno delovanje na trgu. Prav zato ostro zavračamo zlorabo našega imena v komercialne namene," so še poudarili.
