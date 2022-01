ZPS s primeri dobrih praks iz tujine poziva k takojšnjim ukrepom

Zveza potrošnikov Slovenije je Agencijo za energijo in Ministrstvo za infrastrukturo pozvala k takojšnjemu reševanju problematike previsokih cen energentov za gospodinjske odjemalce. Na ZPS so namreč zakrbljeni glede razmer na energetskem maloprodajnem trgu, saj se število gospodinjstev, ki prejemajo zelo visoke položnice za ogrevanje, povečuje.

ZPS je že jeseni pozival odločevalce na ravni države, naj se na podražitve energije odzovejo z ustreznimi in takojšnjimi ukrepi, "ki bi potrošnikom zagotavljali cenovno dostopno energijo". Toda pravijo, da takšnih ukrepov še vedno ni, "svoj delež k podražitvam pa je med tem prispevala tudi Agencija za energijo z določitvijo novih, višjih tarif omrežnin za distribucijski sistem". Vsekakor pozdravljajo odločitev ministrstva za infrastrukturo, da uvede energetske vavčerje, toda pri tem opozarjajo, da bi morali biti do finančnih sredstev upravičeni vsi tisti, "ki zaradi enormnega povišanja cen ogrevanja ne zmorejo plačati stroškov za energijo". Zato menijo, da bi poleg upravičencev do socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upokojencev z nizkimi pokojninami bi bilo treba v krog prejemnikov vavčerjev vključiti vse, ki minimalno presegajo cenzus za prejem socialne podpore.

icon-expand ZPS: Odločevalce pozivamo, da potrošnikom zagotovijo cenovno dostopno energijo FOTO: Dreamstime

"Če bodo energetski vavčerji prejemnikom izdani le enkrat v kurilni sezoni, se razmere za gospodinjske odjemalce ne bodo bistveno izboljšale." K blažitvi posledic bi bilo zato nujno prispevati tudi z znižanjem davka na dodano vrednost in trošarine ter razmisliti o začasni ukinitvi plačila prispevka za proizvodnjo elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, so še dodali pri ZPS. Prav tako pravijo, da bi bilo primerljive rešitve za zmanjšanje zneskov uvesti tudi pri zemeljskem plinu in daljinski toploti. "K pomoči gospodinjskim odjemalcem pozivamo vse občine, kjer se distribucija zemeljskega plina ali distribucija toplote izvajata kot izbirna lokalna gospodarska javna služba."