ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani

Iz zveze so sporočili, da se je od ponedeljka, ko veljajo višje cene parkiranja, nanje obrnilo več članov, ki so v teh dneh za parkiranje odšteli nesorazmerno visoke zneske, predvsem zaradi pavšalnega obračuna parkirnine v nočnem času. Ena od potrošnic je denimo ta teden na parkirišču Tivoli 1 za parkiranje med 5.51 in 7.24 uro plačala pet evrov.

Na ZPS so zapisali, da se lahko strinjajo z namenom spremembe sistema parkiranja, ki naj bi prispeval k zmanjšanju uporabe avtomobilov za vožnjo v mesto, hkrati pa omogočil več prostih mest za stanovalce z dovolilnicami, a opozarjajo na nesorazmernost, povezano s pavšalnim obračunom nočnega parkiranja.

Dodaten pavšalni strošek velja tudi za parkiranje ob ulici, zato na ZPS potrošnike opozarjajo, da morajo v primeru podaljšanega večernega (po 22. uri) ali zgodnejšega jutranjega (pred 6. uro) parkiranja v strošek vključiti pavšal v višini dveh evrov, ne glede na to, koliko sicer stane ura parkiranja.