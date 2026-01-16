Naslovnica
Slovenija

ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani

Ljubljana, 16. 01. 2026 11.54

Avtor:
STA
Novi ceniki parkiranja v Ljubljani

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani. Parkirnina v nočnem času od 22. oziroma 24. do 6. ure namreč na z zapornicami omejenih parkiriščih stane štiri evre, na območju s parkomati pa dva evra. Predlagajo, naj potrošnik plača samo za čas, ko je bil njegov avtomobil na parkirnem prostoru.

Iz zveze so sporočili, da se je od ponedeljka, ko veljajo višje cene parkiranja, nanje obrnilo več članov, ki so v teh dneh za parkiranje odšteli nesorazmerno visoke zneske, predvsem zaradi pavšalnega obračuna parkirnine v nočnem času. Ena od potrošnic je denimo ta teden na parkirišču Tivoli 1 za parkiranje med 5.51 in 7.24 uro plačala pet evrov.

Na ZPS so zapisali, da se lahko strinjajo z namenom spremembe sistema parkiranja, ki naj bi prispeval k zmanjšanju uporabe avtomobilov za vožnjo v mesto, hkrati pa omogočil več prostih mest za stanovalce z dovolilnicami, a opozarjajo na nesorazmernost, povezano s pavšalnim obračunom nočnega parkiranja.

Dodaten pavšalni strošek velja tudi za parkiranje ob ulici, zato na ZPS potrošnike opozarjajo, da morajo v primeru podaljšanega večernega (po 22. uri) ali zgodnejšega jutranjega (pred 6. uro) parkiranja v strošek vključiti pavšal v višini dveh evrov, ne glede na to, koliko sicer stane ura parkiranja.

Nove table z novim cenikom parkiranja
Nove table z novim cenikom parkiranja
FOTO: Luka Kotnik

ZPS poziva Mestno občino Ljubljana in njen mestni svet, ki je sprejel nov sistem parkirnin, naj premislita, kako uskladiti ceno parkiranja v primeru, ko ta nekoliko presega časovni okvir pavšalnega obdobja. "V takšnem primeru bi bilo zagotovo bolj sorazmerno, če bi bilo plačilo za parkiranje, ki se je začelo ali se bo zaključilo zunaj pavšalnega obdobja, vezano na ceno urnega parkiranja, pavšalni znesek pa bi ostal zgolj za plačilo parkiranja, ki bi preseglo strošek siceršnjega urnega parkiranja," so prepričani.

Predlagajo, naj potrošnik plača samo za čas, ko je bil njegov avtomobil na parkirnem prostoru, zato naj bo obračunski interval čim krajši. Predvsem pri parkiranju na ulici bi morali po njihovih navedbah stremeti k minutnemu intervalu, tudi v garažnih hišah bi moral biti interval največ 15-minuten.

Opozarjajo, da je treba zagotoviti čim več možnosti plačila, vedno bi moralo biti na voljo tudi plačilo z gotovino. Plačilo s plačilnimi karticami, v aplikaciji, s kratkim sporočilom SMS ali podobno je dobrodošlo, vendar ne sme biti edina možnost. Pri negotovinskem plačilu (plačilna kartica, SMS, aplikacija ...) potrošnik ne bi smel dodatno plačevati še provizije, so sporočili iz ZPS.

Sodišče podaljšalo pripor osumljenemu napada na Šutarja

stoinena
16. 01. 2026 12.15
a ni 30€ na mesec ok cena?
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
16. 01. 2026 12.09
Kar naj vas dere zoki
Odgovori
0 0
Jutranja ptica
Jutranja ptica
