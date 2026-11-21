Poleg omenjenih izdelkov potrošniške organizacije odsvetujejo tudi uporabo blazin za samostojno hranjenje, ogrlic za izraščanje zob, trakov za lase z zaprto zanko. Nevarne so lahko tudi senzorične gugalnice, pripomočki za določanje položaja med spanjem, kopalni sedeži in obroči za plavanje, ki se namestijo okoli vratu.

Na ZPS so pojasnili, da predvidevanje, da so izdelki na trgovinskih policah varni, pregledani, ocenjeni in potrjeni za prodajo, ne drži vedno. Ugotavljajo, da za večino teh izdelkov evropski varnostni standardi ne obstajajo. "Prodajajo se prosto, čeprav jih nihče ni preveril po enotnih merilih," so poudarili.

Vendar pa tudi skladnost s standardom še ni zagotovilo varnosti. Za kopalne sedeže in hojice standard denimo obstaja, a strokovnjaki tudi izdelkov, ki mu ustrezajo, ne štejejo za varne. Številne evropske strokovne organizacije so na primer pozvale celo k prepovedi hojic.