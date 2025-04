ZPS opozarja na pasti 'neobank': 'Preverite, kam gre vaš denar'

"Preverite, kam gre vaš denar," so zapisali. Če je del sredstev vložen v denarne sklade, ti niso zajeti v jamstvo za vloge. Poleg tega tovrstni "depoziti" po slovenski davčni zakonodaji najverjetneje ne štejejo med denarna sredstva na vpogled (in s tem donosi niso obdavčeni), ampak med naložbe in so skladno s tem obdavčeni.

Potrošniki naj se tudi zavedajo, da se obrestne mere spreminjajo. Kar danes prinaša 2,5 odstotka donosa, lahko jutri le dva odstotka ali manj. Vedno naj preberejo tudi drobni tisk in pogoje poslovanja, pa čeprav se morajo potruditi, da jih sploh najdejo.

Na ZPS bodo po besedah vodje finančne pisarne Tanje Piškur pozorno spremljali nadaljnji razvoj dogodkov in o pomembnih spremembah pravočasno obveščali javnost. "Medtem pa bodite previdni pri prenosu prihrankov na nove, alternativne platforme," so pozvali potrošnike.