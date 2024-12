ZPS: Ponudniki ne bi smeli samovoljno omejevati trajanja veljavnosti bonov

Darilni bon in darilna kartica sta priljubljeni darili, saj lahko obdarovanec sam izbere, kaj in kdaj si bo privoščil. A kljub temu je treba pred nakupom dobro premisliti. Če mu darilo ne bo všeč, ga namreč ne bo mogel vrniti in zamenjati za denar, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), kjer so vzeli pod drobnogled ravnanje ponudnikov.

Ugotovili so, da jih veliko na spletnih straneh ne zagotavlja vseh podatkov o pogojih uporabe darilnih bonov in kartic. Ob tem opozarjajo, da bi moral imeti potrošnik za sprejem informirane odločitve dostop do celovitega pregleda pravil in pogojev poslovanja z darilnimi boni in karticami.

"Pomembno je, da se zavedamo pravic, ki jih imamo kot potrošniki, ter da obdarovanec lahko zahteva vračilo kupnine, če izdajatelj ne izpolni svojih obveznosti. Zato je ključno, da se pred nakupom darilnega bona prepričamo o vseh pomembnih informacijah," so navedli. V primeru pomanjkljivih pogojev poslovanja ali drugih dvomov svetujejo, da od ponudnika pridobite pisni odgovor na vaše vprašanje.

Kupcem polagajo na srce: obdarovanca opozorite, naj darilni bon ali kartico izkoristi čim prej, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da bo darilo zanj na koncu postalo darilo za – samega ponudnika.

Na kaj je torej priporočljivo biti pozoren? V prvi vrsti na rok trajanja. Ti so lahko zelo kratki, le nekaj mesecev, lahko pa veljajo več let ali celo neomejeno. "Pri nakupu bodite pozorni, da je datum veljavnosti jasno označen, saj lahko prekratek rok pomeni, da obdarovanec ne bo mogel izkoristiti bona," svetujejo. Nekateri izdajatelji sicer nudijo možnost podaljšanja veljavnosti, kar pa velikokrat vključuje dodatne stroške.

Ob tem se sprašujejo, ali so ponudniki res upravičeni po lastni presoji določiti rok uporabe. "Obligacijski zakonik namreč uvršča darilne bone in kartice med t. i. izkazne papirje in določa, da se za zastaranje terjatev smiselno uporablja pravilo za vrednostne papirje. To pravilo pa določa, da velja splošni zastaralni rok pet let, če s posebnim zakonom ni drugače določeno," so zapisali. Na ZPS zato zagovarjajo stališče, naj bo minimalna veljavnost darilnih bonov in kartic pet let od njihovega nakupa ali polnitve. "Če pa kateri od izdajateljev priznava časovno neomejeno uporabo gotovinskih darilnih bonov in kartic, je to dobra poslovna praksa," dodajajo.

Po njihovem mnenju enako velja za izdajatelje bonov, na katerih je namesto zneska navedena konkretna storitev.

Poleg tega so nanizali še par nasvetov. Tako je pri bonih, ki jih izdajajo trgovski centri ali trgovske verige, potrebna večja pazljivost, saj morda ne veljajo v vseh trgovinah. Ob nakupu pa velja tudi preveriti, ali je bon mogoče unovčiti "po delih". Da bi se izognili zagati, se raje kot za en bon večje vrednosti odločite za več bonov v manjši. Ali pa, če je mogoče, izberite darilno kartico, saj te običajno ne poznajo omejitve glede načina uporabe.