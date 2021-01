ZPS: Pri spletnih nakupih velja upoštevati zlato pravilo

A na ZPS opozarjajo, da obstajajo tudi izjeme. Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, je na primer v celoti izključena pri pogodbah o paketnih potovanjih in prevozu potnikov, pri pogodbah o izdelavi blaga po navodilih potrošnika in prilagojenega njegovim osebnim potrebam, pri nakupu hitro pokvarljivega blaga ter prav tako pri nakupu zapečatenih avdio/video posnetkov in računalniških programov, če potrošnik odpre pečat.

Pri ZPS tudi opozarjajo, da dostava na dom ne pomeni nujno dostave v stanovanje ali hišo, kar je pomembno vedeti zlasti pri naročilu večjih in težjih izdelkov. "Pred nakupom zato vedno preverite pogoje dostave prodajalca in se ne zanašajte na to, da vam bodo naročeno prinesli v vašo dnevno sobo," svetuje Jakin. Ob tem opozarja, da dostavne službe zaradi epidemije vnosa v stanovanje ali hišo trenutno ne izvajajo.

Kupec naj naročeni izdelek ob dostavi nemudoma pregleda, in če ugotovi, da je poškodovan, prevzem zavrne, če je to mogoče. Če poškodbo odkrije šele doma, pa naj izdelek fotografira in o tem obvesti prodajalca. Zaradi morebitnega poznejšega dokazovanja, kje je nastala poškodba, pri ZPS priporočajo previdno odpiranje embalaže.

Pri spletnem nakupovanju je pasti veliko, zato naj kupec pred vsakim nakupom čim bolj natančno preveri prodajalca, ki upravlja spletno stran."Najprej poglejte, ali je jasno navedeno, kdo je prodajalec in iz katere države prihaja ter ali je na spletni strani naveden kontakt," so zapisali na ZPS.