ZPS proti Sparkasse s tožbo zaradi neupoštevanja negativnega euriborja

ZPS je v petek vložila tožbo proti Sparkasse, ker je ta v nasprotju s kreditno pogodbo obračunavala negativno vrednost obrestne mere euribor, kot da je ničodstotna. Zahteva, da kreditojemalcem pravilno obračuna višino anuitete med julijem 2015 pri trimesečnem euriborju oz. januarjem 2016 pri šestmesečnem in letošnjim aprilom ter vrne preplačila.

Kot so danes sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), je tožba proti banki Sparkasse korak naprej v njihovih prizadevanjih za zaščito pravic potrošnikov. "ZPS bo postopoma vlagala tožbe tudi proti ostalim bankam in hranilnicam, ki so v novih pogodbah po letu 2015 pri posojilih z variabilno obrestno mero s posebnim določilom v pogodbi vrednost negativnega euriborja določile, kot da je nič odstotkov, navzgor pa vrednost euriborja ni omejena," so napovedali.

icon-expand Sparkasse FOTO: Bobo

Spomnili so, da je ZPS v kolektivnem sporu zoper banko Sparkasse že uspešno zaščitila pravice kreditojemalcev te banke, ki ni upoštevala dejanske negativne vrednosti euriborja. Sodišče je tako poslovno prakso označilo kot kršitev zakona in banki prepovedalo nadaljevanje te prakse. Ker Sparkasse kljub pozivu noče upoštevati ugotovitev sodišča tudi za preteklo obdobje in kreditojemalcem vrniti preplačila, so na ZPS zoper banko vložili novo tožbo. ZPS je vložitev tožbe napovedala sredi maja, na svoji spletni strani pa je objavila tudi poziv kreditojemalcem Sparkasse in drugih bank, da se ji pridružijo v postopku kolektivne tožbe. Kot so navedli, je sodelovanje za potrošnike brez tveganja, saj v primeru, da bi sodišče zahtevek zavrnilo, ne odgovarjajo za stroške sodnega postopka.