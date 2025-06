ZPS s skupinsko tožbo proti Gen-I zaradi podražitev elektrike

Razlog za vložitev tožbe so enostranske spremembe cen in drugih pogodbenih pogojev, ki potrošnike postavljajo v izrazito neenakopraven položaj – brez jasnih pravil igre, še toliko bolj, ker pri t. i. tipskih pogodbah potrošniki ne morejo vplivati na njihovo vsebino, so v danes poslanem vabilu na torkovo novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili podrobnosti tožbe, zapisali pri ZPS.

"Takšno ravnanje dobavitelja potrošnikom jemlje vsako predvidljivost glede stroškov za električno energijo – osnovno življenjsko dobrino, ki je ključna za vsakdanje življenje," pravijo v zvezi.

Izpostavljajo, da gre za sistemski problem, ne zgolj za enega ponudnika. "To pomeni, da potrošniki praviloma ne vedo, zakaj plačujejo več – samo obveščeni so, da morajo spremembo sprejeti ali prekiniti pogodbo. Potrošniki tako nimajo prave izbire med ponudniki," dodajajo.

Potem ko je vlada od izbruha energetske krize leta 2022 med drugim regulirala končne cene električne energije za gospodinjstva in jih tudi oprostila plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za OVE), lahko dobavitelji od marca letos cene določajo prosto, plačilo prispevka za OVE pa bo znova uvedeno z julijem.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je minuli teden na novinarski konferenci o cenah električne energije povedal, da so z regulacijo skušali zagotoviti, da končni računi za elektriko za povprečno gospodinjstvo ne bi presegli 70 evrov. Zneski so po njegovih besedah trenutno nižji kot v enakem obdobju lani in tudi z julijsko ponovno uvedbo prispevka za OVE naj ne bi presegli 70 evrov za povprečno gospodinjstvo.

Kot so ocenili minister in predstavniki distributerjev pri Energetski zbornici Slovenije, naj se cene tudi v prihodnjem kratkoročnem obdobju ne bi drastično zvišale.