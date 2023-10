ZPS svari pred pijačo, ki je obnorela tudi slovenske najstnike

Pijača Prime je po zaslugi YouTube vplivnežev postala statusni simbol in rekvizit na družbenih omrežjih. Otroci imajo na spletu neomejen dostop do različnih vsebin, ki so premalo nadzorovane. Tudi zakonodaja, ki ureja oglaševanje živil otrokom, se za zdaj še ne dotika tovrstnih medijev. Največja odgovornost za to, kaj bo otrok gledal, je zato na plečih staršev. Omejite jim dostop, pogovarjajte se z njimi o tem, kaj so videli, in jih, predvsem z zgledom, naučite kritičnega vrednotenja teh informacij.

Na nepravilnosti so opozorili Upravo za varno hrano in varnost živil, od nje pričakujejo takojšne ukrepanje.

ZPS ob tem še dodaja, da "napakam v označbi ni videti konca". " Nekatere pijače sploh niso bile opremljene s slovensko označbo, na tistih, kjer smo našli slovenski prevod, pa ni bilo opisnega imena, označba je vsebovala napačne prevode, seznam sestavin je bil pomanjkljiv, prav tako ni bilo obveznih podatkov o vsebnosti kofeina in opozoril, da energijska pijača NI primerna za otroke ," so našteli.

Za primerjavo: v ZDA bi za 500-mililitrsko pijačo odšteli dobra dva evra. " Uvoznik in prodajalci si torej vzamejo kar zajetno vsoto na račun evforije otrok in navdušenosti nad ameriškimi YouTube vplivneži, " ugotavljajo na ZPS-ju, kjer so slovenske cene označili z izrazom "absurdno visoke".

Naprodaj sta dve različici, negazirana brezalkoholna nizkoenergijska pijača (500 ml) in gazirana brezalkoholna nizkoenergijska pijača, poimenovana 'energijska pijača' (355 ml) z 200 mg kofeina na pločevinko. Obe sta na voljo v različnih okusih z dodanimi aromami in sladili. Cena je nekajkrat višja kot v ZDA, giblje se od 5,99 do 12,99 evra, na črnem trgu dosega tudi 20 evrov.

" Ni dvoma, da so ciljna skupina predvsem otroci in da izkorišča njihovo neizkušenost ," so opozorili.

Pijača z 200 mg kofeina ne more biti primerna za otroke

Na ZPS-ju so pod drobnogled vzeli napitka 'Prime Energy drink Lemon/Lime' in 'Prime Hydration drink Lemonade'. Obe pijači sta brez dodanega sladkorja, vsebujeta kokosovo vodo, aminokisline, vitamine in minerale ter nekatera barvila in arome.

Pozorni pa moramo biti na sestavine, kot so kofein in aditivi, opozarjajo. Prvega najdemo v različici, ki se promovira kot energijska pijača.

"Še varna dnevna količina kofeina za otroke, ki jo je določila Evropska agencija za varno hrano (EFSA), je 3 mg/kg telesne mase. Na ameriški označbi smo našli navedbo, da ena pločevinka (355 ml) vsebuje 200 mg kofeina, kar pomeni, da 40-kilogramski otrok (povprečna telesna masa pri 12 letih) z zaužitjem ene pločevinke preseže še varen vnos za 66 odstotkov. Na slovenski označbi tega podatka ni. Gre za pijačo, ki je bolj bogata s kofeinom kot druge pijače na našem trgu, ki v povprečju vsebujejo okrog 80 mg kofeina v pločevinki," so zapisali na ZPS-ju.

Kaj pa aditivi, torej sladila, konzervansi, sredstva za uravnavanje kisline? Pijači, ki sicer ne vsebuje sladkorja, sta dodani sladili acesulfam K in sukraloza. Energijski pijači Prime Energy sta dodana tudi konzervansa kalijev sorbat in natrijev benzoat, da preprečujeta razvoj mikroorganizmov in podaljšata rok uporabe. Pijača Prime Hydration vsebuje še sredstvo za uravnavanje kislosti: difosfate.

EFSA je sicer vse omenjene aditive odobrila, kljub temu pa na ZPS-ju otrokom odsvetujejo uživanje nizkoenergijskih pijač, ki vsebujejo natrijev benzoat, saj lahko hitro presežejo še sprejemljiv dnevni vnos.

Kritike tudi v ZDA

Podobne kritike kot pri nas – da je pijača neprimerna za otroke, hkrati pa so marketinški prijemi usmerjeni predvsem nanje – na trendovsko pijačo letijo tudi v ZDA. Vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer je tako dejal, da bi morala ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) pijačo vzeti pod drobnogled in biti posebej pozorna na vsebnost kofeina in trženje.

Podjetje je na to odgovorilo, da je varnost uporabnikov zanje pomembna ter da so upoštevali vse smernice FDA. "Tako na pakiranju kot na reklamnem materialu je jasno zapisano, da gre za energijsko pijačo, ki ni primerna za mlajše od 18 let," so še dodali. A težava je, da je izjemno velik delež občinstva, ki ga Logan Paul nagovarja in mu prodaja svoj Prime, dejansko mlajša.

Prime ni star niti dve leti. Samo v prvem letu so zgolj s prodajo zaslužili 250 milijonov dolarjev (236 milijonov evrov), trdi Paul Logan. Večina promocije poteka na družbenih omrežjih, zagotovili pa so si tudi sodelovanje z znanimi športnimi ekipami, med drugim z nogometnim klubom Barcelona.