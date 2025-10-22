Svetli način
ZPS v kolektivno tožbo: od Gen-I zahteva 200 milijonov evrov

, 22. 10. 2025 11.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D.L.
Komentarji
12

Zveza potrošnikov Slovenije je tožbo proti Gen-I vložila zaradi nezakonitih dvigov cen električne energije v zadnjih treh letih. Izračunali so, da je škoda, ki so jo zato utrpela gospodinjstva, znašala kar 193.424.759 evrov. V tožbo so vključeni vsi oškodovani potrošniki, razen tistih, ki bodo izrecno izjavili, da tega ne želijo, v primeru neuspeha pa ne tvegajo ničesar.

Visoke cene elektrike
Visoke cene elektrike FOTO: Shutterstock

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) toži Gen-I zaradi nezakonitih dvigov cen električne energije gospodinjskim odjemalcem. Na Okrožno sodišče v Ljubljani je vložila skoraj 200-milijonsko kolektivno odškodninsko tožbo. "Tožba je vložena v imenu vseh gospodinjstev, ki so zaradi teh dvigov plačevala višje račune za električno energijo," so poudarili, ob tem pa pojasnili, da gre za dvige cen od vključno 1. avgusta 2022. 

Zakaj 200 milijonov evrov?

ZPS v tožbi od Gen-I zahteva, naj potrošnikom povrne razliko med pogodbeno dogovorjeno ceno elektrike in dejansko zaračunano višjo ceno, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

"Po neodvisni ekonomski analizi, ki jo je pripravil prof. dr. Jože P. Damijan, skupna škoda, ki so jo utrpela gospodinjstva zaradi nezakonitih podražitev Gen-I, znaša 193.424.759,00 evra," so pojasnili. Dodali so, da je po njihovi oceni Gen-I z enostranskimi podražitvami prizadel več kot 300.000 odjemalcev. "Povprečen znesek odškodnine na posameznega gospodinjskega odjemalca tako znaša približno 600 evrov."

ZPS se ob tem zanaša na veliko podporo potrošnikov, že pred začetkom postopka jih je 1300 prek spletnega obrazca podprlo vložitev kolektivne tožbe. "Njihova podpora potrjuje velik interes potrošnikov, da se odpravijo nepoštene prakse na energetskem trgu in uveljavi odgovornost največjega slovenskega dobavitelja električne energije," pravijo na ZPS.

ZPS v postopku zastopa Odvetniška pisarna Jereb, ki jim svojih storitev ne zaračunava, a je v primeru uspeha upravičena do desetih odstotkov prisojenega zneska. Omenjena odvetniška družba je tožbo tudi pripravila. 

Za kritje vseh ostalih stroškov postopka ZPS sodeluje s češko družbo LitFin, specializirano za financiranje pravdnih postopkov. "LitFin zagotavlja financiranje v višini 330.000 evrov, s čimer prevzema tudi tveganje morebitnega neuspeha postopka. V primeru uspeha je LitFin upravičen do 10-odstotne premije od vseh izplačanih odškodnin," so še pojasnili na ZPS. "ZPS se je namenoma odločila za neodvisnega mednarodnega financerja, ki nima nobenih povezav z GEN-I, drugimi energetskimi podjetji in slovenskim politično-gospodarskim prostorom," so dodali.

Za potrošnike je pomembno, da v primeru neuspeha ne tvegajo ničesar.

Postopek se vodi po sistemu izključitve ("opt-out"), kar pomeni, da so v tožbo vključeni vsi oškodovani potrošniki, razen tistih, ki bodo izrecno izjavili, da se iz postopka izključujejo in želijo pravico uveljavljati samostojno. Potrošnikom zato v tej fazi postopka ni treba storiti ničesar, kljub temu pa jih ZPS vabi, naj se evidentirajo preko obrazca na njihovi spletni strani. 

Sodišče mora v roku 30 dni vročiti tožbo družbi Gen-I, ki bo nato imela 30 dni časa za odgovor – vendar le glede pogojev za odobritev kolektivne tožbe. Celotno vsebino tožbe bo ZPS objavil po tem, ko jo bo Gen-I uradno prejel od sodišča.

ZPS GEN-I kolektivna tožba cene električne energije odškodnina
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
22. 10. 2025 13.07
+1
193 mio evrov so si prilastili.Ti ti pogoltneži ti.Vedno isto v tej svinjski deželi.
ODGOVORI
1 0
jablan
22. 10. 2025 12.59
+1
Zakaj že tolk k je zdaj elektrika pocen že dolgo ni bila
ODGOVORI
2 1
ameba_sapiens
22. 10. 2025 12.49
+2
Kaj pa ostali dobavitelji?
ODGOVORI
2 0
Podlesničar
22. 10. 2025 12.45
+1
Damijan in odvetniki bodo zaslužili in to bo vse.
ODGOVORI
2 1
lokson
22. 10. 2025 12.45
+1
Pa še te, katere so "nategnili z samooskrbo. Računice ni več, razen dodatnih stroškov, katere so prevalili na odjemalce.
ODGOVORI
3 2
Anion6anion
22. 10. 2025 12.28
+5
Bravo ZPS. Končno ena nevladna organizacija ki ščiti interes posameznika.
ODGOVORI
6 1
Skinwalker
22. 10. 2025 12.24
+2
Bravo
ODGOVORI
3 1
Rudar1
22. 10. 2025 12.14
+7
Bravo, če so dvigi neskladni z pogodbo so neupravičeni in podjetje mora ta denar vrniti. Pač Golob posli pa to...
ODGOVORI
8 1
JApajaDAja
22. 10. 2025 12.21
+6
s kom si podpisal pogodbo za odbitek "prostovoljnega zdr.zav",dolgotrajne oskrbe?
ODGOVORI
6 0
denden
22. 10. 2025 12.11
-2
Pri GEN-i sem še vedno plačeval najcenejšo elektriko na trgu. Kaj potem drugi dobavitelji niso neupravičeno dvigovali cen, ali gre tu za to, da so se spravili na GEN-i samo zaradi Goloba?
ODGOVORI
6 8
JohannDoe
22. 10. 2025 12.21
-1
Sigurno mu samo nagajajo pri planih, da privatizira geni. SDS pa to. Edino ti mu ne privoščijo prihvatizacije "njegove" državne firme. In edino ti nočejo plačevat nesorazmerno več za njegovo frizuro.
ODGOVORI
3 4
JApajaDAja
22. 10. 2025 12.05
+4
na izračune jpd se ravno ne zanašam najbolj....r.pezdirju je nekoč uspelo..
ODGOVORI
4 0
