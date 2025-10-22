ZPS v kolektivno tožbo: od Gen-I zahteva 200 milijonov evrov

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) toži Gen-I zaradi nezakonitih dvigov cen električne energije gospodinjskim odjemalcem. Na Okrožno sodišče v Ljubljani je vložila skoraj 200-milijonsko kolektivno odškodninsko tožbo. "Tožba je vložena v imenu vseh gospodinjstev, ki so zaradi teh dvigov plačevala višje račune za električno energijo," so poudarili, ob tem pa pojasnili, da gre za dvige cen od vključno 1. avgusta 2022.

ZPS v tožbi od Gen-I zahteva, naj potrošnikom povrne razliko med pogodbeno dogovorjeno ceno elektrike in dejansko zaračunano višjo ceno, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

"Po neodvisni ekonomski analizi, ki jo je pripravil prof. dr. Jože P. Damijan, skupna škoda, ki so jo utrpela gospodinjstva zaradi nezakonitih podražitev Gen-I, znaša 193.424.759,00 evra," so pojasnili. Dodali so, da je po njihovi oceni Gen-I z enostranskimi podražitvami prizadel več kot 300.000 odjemalcev. "Povprečen znesek odškodnine na posameznega gospodinjskega odjemalca tako znaša približno 600 evrov."

ZPS se ob tem zanaša na veliko podporo potrošnikov, že pred začetkom postopka jih je 1300 prek spletnega obrazca podprlo vložitev kolektivne tožbe. "Njihova podpora potrjuje velik interes potrošnikov, da se odpravijo nepoštene prakse na energetskem trgu in uveljavi odgovornost največjega slovenskega dobavitelja električne energije," pravijo na ZPS.

ZPS v postopku zastopa Odvetniška pisarna Jereb, ki jim svojih storitev ne zaračunava, a je v primeru uspeha upravičena do desetih odstotkov prisojenega zneska. Omenjena odvetniška družba je tožbo tudi pripravila.

Za kritje vseh ostalih stroškov postopka ZPS sodeluje s češko družbo LitFin, specializirano za financiranje pravdnih postopkov. "LitFin zagotavlja financiranje v višini 330.000 evrov, s čimer prevzema tudi tveganje morebitnega neuspeha postopka. V primeru uspeha je LitFin upravičen do 10-odstotne premije od vseh izplačanih odškodnin," so še pojasnili na ZPS. "ZPS se je namenoma odločila za neodvisnega mednarodnega financerja, ki nima nobenih povezav z GEN-I, drugimi energetskimi podjetji in slovenskim politično-gospodarskim prostorom," so dodali.

Za potrošnike je pomembno, da v primeru neuspeha ne tvegajo ničesar.