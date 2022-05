ZPS v tožbo proti bankam zaradi neupoštevanja negativnega euriborja

Kot so spomnili v ZPS, je večina bank in hranilnic v kreditne pogodbe vnesla t. i. ničelno klavzulo, s katero je določila, da se pri izračunu skupne obrestne mere namesto dejanske negativne vrednosti euriborja upošteva vrednost nič in obresti v tem primeru določa zgolj višina pogodbenega pribitka (obrestna marža).

Takšno prakso, kjer kreditodajalec zaščiti sebe in v posojilnih pogodbah omeji variabilni del obrestne mere navzdol, ne da bi določil tudi najvišjo obrestno mero in s tem zaščitil tudi potrošnika, v ZPS ocenjujejo kot nedopustno in nepošteno. Je tudi v nasprotju z evropsko direktivo ter zakonom o varstvu potrošnikov, ki v 24. členu določa, da se pogodbeni pogoji štejejo za nepoštene, če v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznosti strank, so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so, da je ZPS v kolektivnem sporu zoper banko Sparkasse že uspešno zaščitila pravice kreditojemalcev te banke, ki ni upoštevala dejanske negativne vrednosti euriborja. Sodišče je tako poslovno prakso označilo kot kršitev zakona in ji prepovedalo njeno nadaljevanje. Ker se Sparkasse ni odzvala pozivu, naj svojim kreditojemalcem pravilno obračuna negativni euribor tudi za preteklo obdobje in jim vrne preplačila, so iz ZPS danes sporočili, da bodo vložili novo tožbo zoper njo.

Ker so banke preko svojega združenja sporočile, da vztrajajo pri uporabi sporne "ničelne" klavzule v kreditnih pogodbah, pa je očitno, da bo tudi v tem primeru moralo odločiti sodišče, so dodali. Združenje bank Slovenije je namreč v ponedeljek poudarilo, da cene kredita ne določa le obrestna mera in da klavzule v pogodbah niso nujno nepoštene.

Zato je ZPS na svoji spletni strani objavila poziv kreditojemalcem Sparkasse in drugih bank, da se ji pridružijo v postopku kolektivne tožbe.