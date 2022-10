ZPS za ohranitev cene elektrike po nižji tarifi

"V ZPS pozdravljamo vladne ukrepe za pomoč potrošnikom na področju energentov. A hkrati vlado opozarjamo, da nižja tarifa ne sme izginiti," so zapisali. Kot so pojasnili, se razlika v ceni obeh tarif zmanjšuje. Po vladnem odloku je cena za nižjo postavko le 30 odstotkov nižja od cene za višjo postavko in le 17 odstotkov nižja od cene za enotno tarifno postavko, so dejali in navedli, da je bila pred šestimi leti razlika več kot 40-odstotna.