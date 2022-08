Zračne sile Slovenske vojske letos na pomoč poletele že 406-krat

Od skupno opravljenih 406 letov na pomoč v prvih sedmih mesecih leta so posadke helikopterske in letalske eskadrilje Slovenske vojske 89-krat posredovale pri reševanju v gorah, 292-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, štirikrat za prevoz inkubatorja in sodelovale pri gašenju 21-tih požarov. Na pogorišče so odvrgle nekaj več kot 3,6 milijona litrov vode, je na spletni strani zapisala Slovenska vojska.

V juliju so helikopterske in letalske posadke 15-krat poletele na pomoč v gore, 62-krat poskrbele za nujen helikopterski prevoz, zagotovile helikopterski prevoz za potrebe zavoda Slovenija Transplant in sodelovale pri gašenju na 13 različnih požariščih po Sloveniji. Pri tem so prepeljale 85 poškodovanih ali obolelih oseb, organ za presaditev, na pogorišče odvrgle nekaj več kot 2,5 milijona litrov vode in skupaj letele 400 ur.