Zračni posnetek skupine migrantov, ki so nelegalno prečkali mejo

S policije so nam sporočili, da je to julijski posnetek, ki je bil posnet z dronom, s pomočjo termovizijske kamere. Gre za kamero, ki snema v infrardečem spektru in omogoča merjenje toplotne radiacije. Takšna kamera hitro opazi razlike v temperaturi, kar policiji omogoča hitrejši in lažji nadzor večjega območja.

V obdobju od 1. januarja do 30. septembra 2019 so na območju Slovenije obravnavali 11.786 ilegalnih prehodov državne meje (v enakem obdobju lani 6.911), je zapisano na straneh Slovenske policije. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta povečalo za 70,5 odstotka. V prvih devetih mesecih letos so bili najpogosteje obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana. Državljani Pakistana zavzemajo delež četrtine vseh.