Kopenska tromba, po obliki podobna tornadu, premetavala predmete

Za razliko od tornada se razvoj trombe začne pri tleh, in sicer se lahko zaradi zelo tople podlage in hladnega zraka v višinah zračni tlak nad manjšim območjem toliko zniža, da se pojavi vrtinec. V primeru nestabilnega ozračja se lahko vrtenje s tal prenese v višje plasti ozračja. Ker se zrak pri dviganju ohlaja, pride do kondenzacije in nastanka lijakastega oblaka.