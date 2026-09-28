ZRC SAZU: Predlog ukinitve rtv-prispevka ogroža javni medij

Raziskovalci in drugi zaposleni Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) so pozvali k preudarnemu in odgovornemu odločanju na posvetovalnem referendumu 11. oktobra. "Slabitev delovanja javne radiotelevizije lahko povzroči nepopravljivo škodo za slovenski javni prostor," so izpostavili.

"Za znanstveno skupnost je obveščanje javnosti o potekajočih raziskavah in novih spoznanjih izjemnega pomena. Le tako smo lahko prepoznani kot sestavni del družbene celote, kot dejavnost, ki družbi vrača in prispeva k njenemu razvoju," so zapisali v izjavi.

Menijo, da Radiotelevizija Slovenija (RTVS) igra pri tem odločilno vlogo. "Kot javni zavod, katerega temeljno vodilo je javni interes, predstavlja nepogrešljivo platformo za vse vsebine, ki so v drugih, komercialnih medijih zapostavljene ali se zaradi njihove pridobitne naravnanosti tam pojavijo le redko," so zapisali.

A pomen javnega medija sega še dlje, menijo. "Ko skrbi za verodostojno informiranje, ko izobražuje in odpira prostor dialoga, ko daje glas kulturnim in umetniškim vsebinam, soustvarja prostor, v katerem štejejo dejstva, argumenti, odprtost in inovativnost. Prav to je prostor, v katerem se lahko širi in razvija tudi znanost," so izpostavili.