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Slovenija

ZRC SAZU: Predlog ukinitve rtv-prispevka ogroža javni medij

Ljubljana, 28. 09. 2026 14.33 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
STA
RTV Slovenija

ZRC SAZU je opozoril, da predlog ukinitve rtv-prispevka, o katerem bodo državljani oktobra odločali na referendumu, ogroža prihodnost javnega medija brez jasno opredeljenega alternativnega financiranja. RTVS igra odločilno vlogo pri obveščanju o znanosti, so izpostavili v izjavi, ki jo je podpisala več kot polovica zaposlenih.

Raziskovalci in drugi zaposleni Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) so pozvali k preudarnemu in odgovornemu odločanju na posvetovalnem referendumu 11. oktobra. "Slabitev delovanja javne radiotelevizije lahko povzroči nepopravljivo škodo za slovenski javni prostor," so izpostavili.

"Za znanstveno skupnost je obveščanje javnosti o potekajočih raziskavah in novih spoznanjih izjemnega pomena. Le tako smo lahko prepoznani kot sestavni del družbene celote, kot dejavnost, ki družbi vrača in prispeva k njenemu razvoju," so zapisali v izjavi.

Menijo, da Radiotelevizija Slovenija (RTVS) igra pri tem odločilno vlogo. "Kot javni zavod, katerega temeljno vodilo je javni interes, predstavlja nepogrešljivo platformo za vse vsebine, ki so v drugih, komercialnih medijih zapostavljene ali se zaradi njihove pridobitne naravnanosti tam pojavijo le redko," so zapisali.

A pomen javnega medija sega še dlje, menijo. "Ko skrbi za verodostojno informiranje, ko izobražuje in odpira prostor dialoga, ko daje glas kulturnim in umetniškim vsebinam, soustvarja prostor, v katerem štejejo dejstva, argumenti, odprtost in inovativnost. Prav to je prostor, v katerem se lahko širi in razvija tudi znanost," so izpostavili.

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KOMENTARJI27

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Jack Herer
28. 09. 2026 16.00
Hvala bogu, da bo konec obveznega prispevka. Ko sem na Internavtiki v Portorožu videl, da je velik sponzor RTV Slovenija me je spreletel srh. Kaj ima RTV biti sponzor pa še to nekei luksuzni niši...🤑
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0 0
JApajaDAja
28. 09. 2026 15.52
javni medi je more in ne sme biti selektiven, v komentarjih navijaški le za eno politično propagando...
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0 0
pusi
28. 09. 2026 15.44
Razen nekaj fosilov 60 plus drugi ne gledajo tega sranja.
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+1
1 0
JApajaDAja
28. 09. 2026 16.00
ne pozabi-tudi ti boš nekoč "fosil"....
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0 0
prfox
28. 09. 2026 15.44
4 x ZA v podporo vlade za razvoj Slovenije, seveda pa je mnogo prisesanih parazitov proti
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+0
1 1
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.59
Lapaš blesarije. 4X PROTI.
Odgovori
0 0
pusi
28. 09. 2026 15.42
Speljite se s tem skropucalom rtv
Odgovori
+0
2 2
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.49
Enako pravim za Jufka24.
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0 0
prfox
28. 09. 2026 15.42
Razkrite plače najbolje plačanih RTV-jevcev, toliko je najbolje plačani uslužbenec prejel januarja: Bruto plače zaposlenih na javnem zavodu so se po prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, ki jo je sprejela vlada Roberta Goloba, v primerjavi z lani zvišale. Kot razkrivajo podatki, je januarja najbolje plačani uslužbenec v javnem zavodu zaslužil 9.757 evrov
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+0
1 1
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.38
RTV se bo moral kadrovsko zmanjšat. Novinarstvo že zadnjih 20 let pljuva samo sebi v obraz, ker praktično ni novinarjev, ki bi bili nevtralni. Kako vedeti, kdaj so nevtralni in kdaj ne? Če na RTV naredijo prispevek o vladnih barabijah in ga podkrepijo z dokazi, potem bom prej verjel RTV, kot pa medijem, ki so strankarska trobila. Ali mi paše plačevati prispevek? Ne. Ali si želim, da postanejo vsakokratno provladno trobilo? Ne! Torej bom preživel tistih 12€+ prispevka. Želim pa, da novinarji ostanejo profesionalni, da delajo prispevke in oddaje, kjer bodo izzvane vse politične strani. Mnenje o posamezni zadevi si bom ustvaril že sam.
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+1
2 1
kr nekdo
28. 09. 2026 15.31
jaz bom samo to rekel. Tolk je reklam, da so se zmožni tudi financirat. Plače pa lepo znižat oziroma izenačit z gospodarstvom. Dokler imajo tako visoke plače naj se ne plačje prispevka. In spet plačujemo samo vestni državljani. Me zanima kater rom plačuje in kater iz tretjih držav, ki živi tukaj. Enostavno ni pravično.
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+3
4 1
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.33
Manj reklam je tam, kot jih je na komercialkah.
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-1
1 2
baldahin
28. 09. 2026 15.23
Saj ne moreš verjeti, točno tam smo, kjer je bila Madžarska pred 16. leti (šestnajstimi, alo!). Slabe vodstvene odločitve in kriza institucije so razlog za strokovno prenovo in večjo odgovornost, ne pa za ukinitev temeljnega stebra naše demokracije in slovenske identitete. RTV-prispevek ni nepotreben davek, ampak je edina resnična varovalka, ki novinarjem omogoča nadzor oblasti v imenu vseh nas. Namesto rušenja javnega medija bi vlada morala zagotoviti pogoje za njegovo neodvisno, profesionalno in kakovostno delovanje.
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-3
3 6
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.30
Ja, samo Jufkini mediji nimajo dosega, RTV ga ima in če si ga bo podredil, bo to postalo strankarsko trobilo, kar pa Jufki nadvse paše.
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-1
2 3
mali.mato
28. 09. 2026 15.40
Dokler bo RTV trobilo levih strank, ne zasluži našega financiranja!
Odgovori
-1
2 3
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.41
Mali.mato zate je nora24 višek novinarstva, ker ne zmoreš kritične presoje.
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+1
1 0
tron3
28. 09. 2026 15.21
Ogroža zaposlene, ker so bolj ali manj nezaposljivi, ker jih večina nima pojma kaj delajo v medijski hiši!!
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+8
8 0
ArkaMast
28. 09. 2026 15.13
RKC in RTV moramo financirati. Oboje, ali oboje ukiniti.
Odgovori
-1
3 4
JApajaDAja
28. 09. 2026 15.54
sem za 2.opcijo !
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0 0
jung
28. 09. 2026 15.08
To jamo brez dna ukinit čim prej v upanju, da je to le začetek čistke v JU. Enkrat se mora začet.
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+0
4 4
Smuuki
28. 09. 2026 15.04
Rtv zaposleni so si sami krivi za nastalo situacijo. Enostransko-pristransko poročanje jim je vzelo verodostojnost. Sami so se odločili za politično pripadnost. Žal niso javna medijska hiša za vse. Niso javni servis, ne zmorejo objektivno poročat. Zgodila se jim je ulica, zgodil se jim je upor. Če še danes tega nočejo videti dajmo času čas. Prav čas jih bo postavil na mesto kamor sodijo. Če so prepričani da bodo medij levega pola naj jih vzdržuje tisti za katerega delajo. Zastonj so dobili stavbo, tehniko, zaposlene pa naj se v tem krogu izvede še financiranje če so prepričani da je tako prav. Se bojim da so sprejeli slabo odločitev. Slej ko prej se bodo začeli preštevati. Levi pol ni tako radodaren kot na prvi pogled izgleda. Bolj so vajeni pravic kot obveznosti. Je pa res dolgo jim je bilo lepo. Še lepša pesem se enkrat izpoje
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+2
6 4
SDS_je_poden
28. 09. 2026 15.32
Spet lapaš blesarija.
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-3
0 3
islamint
28. 09. 2026 14.56
Živim že leta v popolni sreči, ker me ta tako imenovano »javno obveščanje« RTV niti s komolcem ne doseže. In kljub temu mi še vedno z veseljem odžirajo denar za to veličastno ustanovo. Zato seveda podpiram ukinitev prispevka – zakaj bi še naprej financiral nekaj, kar mi je povsem nepotrebno? Ampak seveda, če ga bodo potem preprosto prelili v državni proračun, bo zgodba ista: isti šmorn, samo da ga bodo plačevali vsi davkoplačevalci, ne glede na to, ali gledajo ali ne. Program, na katerega očitno niti sami niso posebej ponosni, se tako ali tako ne bo spremenil. Zakaj tudi bi, ko pa imajo že 2000 zaposlenih, ki očitno odlično skrbijo, da se nič bistvenega ne premakne.
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+3
5 2
Desniprepad
28. 09. 2026 15.16
Zamene je RTV temelj najbolj nevtralnega novinarstva pri nas poleg, Dela, Dnevnika in Večer. Drugi je vse preveč pompozno naravnani nekateri mediji so pa tak odkriti propangani mediji.
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+2
4 2
mali.mato
28. 09. 2026 15.44
Ravno ti ki si jih omenil, so propagandna trobila levice. Daleč od objektivnosti!
Odgovori
0 0
JApajaDAja
28. 09. 2026 15.55
saj vidiš, da provocira....
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0 0
Nikdar več
28. 09. 2026 14.42
Obvezni prispevek bo ukinjen. Ga bodo vključili v plačilno listo kot prostovoljni prispevek. Enako kot zdravstveno zavarovanje, samo obrnjeno.
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+3
4 1
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