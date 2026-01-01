Naslovnica
Novoletni loto: Novi lastnik stanovanja v Ljubljani listek kupil na Vrhniki

Ljubljana, 01. 01. 2026 21.39 pred 4 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.S.
Novoletni loto

Na prvi dan novega leta je Loterija Slovenije sporočila rezultate žrebanja priljubljenega Novoletnega lota, ki je bil decembra razprodan v osmih dneh. Spletna stran Loterije je trenutno zaradi velikega navala uporabnikov nedostopna. Enako je bilo že lani, ko prav tako stran nekaj časa ni delovala.

Sodelujoči v igri lahko rezultate že preverijo v aplikaciji ali na spletni strani, ki pa trenutno zaradi velikega navala ne deluje. 

"Zaradi povečane obremenjenosti spletne strani loterija.si prosimo udeležence Novoletnega Lota za potrpežljivost pri preverjanju rezultatov. Rezultate lahko preverijo tudi v mobilni aplikaciji Loterije Slovenije, in sicer s skeniranjem črtne kode potrdila ali z ročnim vnosom podatkov," sporočajo iz Loterije. 

Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 90.000 evrov, bo prejela oseba, ki je listek vplačala na Vrhniki. Stanovanje v Kopru s pripadajočim denarnim dobitkom 80.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 50.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju.

Dobitne kombinacije: 

 

Stanovanje v Ljubljani: 32C21M

Stanovanje v Kopru: 954B7N

Stanovanje v Mariboru: 6S193C

 

Mesečne rente: 

 

VI7953 (vplačano na loterija.si)

17G41D (vplačano v Kamniku)

E33Z27 (vplačano v Ljubljani)

Poleg njih so bile izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let. Dobitne kombinacije so bile vplačane na spletni strani Loterije, v Ljubljani in Kamniku. 

Loterija je tudi devetkrat podelila po 100 gramov naložbenega zlata. 

Žreb je določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Kako preveriti, ali je potrdilo dobitno?

Če je listek dobiten, lahko igralci preverijo na spletni strani loterija.si z vnosom 6-mestne kombinacije Novoletnega Lota ali 7-mestne številke potrdila, v mobilni aplikacij tudi s skeniranjem črtne kode potrdila. Prav tako lahko potrdilo preverijo na katerem koli prodajnem mestu iger Loterije Slovenije. 

Kako prevzeti dobitke?

Dobitke v višini 50 ali 250 evrov Loterija Slovenije začne izplačevati takoj po objavi poročila o žrebanju, pri čemer se bodo igralcem, ki so listek vplačali prek spleta, ti dobitki avtomatsko pripisali na njihove igralne račune. Prevzem stanovanj, mesečnih rent in zlata bo možen od 7. januarja 2026 dalje na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani. 

Za prevzem imajo dobitniki čas do vključno 9. marca 2026. Svoj prihod morajo najaviti na telefonsko številko 01 2426 175, ob prevzemu pa izročiti veljavno potrdilo o vplačilu in se identificirati z osebnim dokumentom ter davčno številko.

Preprodaja na spletu

Udeleženci so v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega lota, cena posameznega listka pa je znašala 10 evrov. Vsaka kombinacija je sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov (štirih številk in dveh črk). 

Povpraševanje po tokratnem Novoletnem lotu je bilo ogromno, ker so bili listki hitro razprodani, pa so jih mnogi preprodajali na spletu in zanje zahtevali tudi po več tisoč evrov. 

Preberi še Preprodaja razprodanih srečk: namesto 10 evrov več tisoč?
novoletni loto loterija

V hladno morje tradicionalno skočilo več kot 300 pogumnežev

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bazile
01. 01. 2026 21.57
Tole zgodbo spremljam bolj od daleč, brez vpletenosti, pa vendar mi je smešno, da je isto kot lani. Vem sicer, kako stvari potekajo v ozadju in ne dvomim niti malo v naključnost izbire dobitnih kombinacij… Ampak če si predstavljamo, da je stran loterije obiskalo vseh 450000 imetnikov srečk, ni to še vedno nič posebnega, kar se tiče spletnega prometa. Tudi prestavitev predvajanja žrebanja govori o vsaj tehničnih težavah. Ne vem res, kako si Loterija predstavlja dobro uporabniško izkušnjo ampak to, kar se dogaja, dobro zagotovo ni. Zato se pa tudi porajajo dvomi v neodvisnost in naključnost žrebanja.
Odgovori
+2
2 0
AugustLandmesser
01. 01. 2026 21.56
za vse cmokače....žrebanja si lahko ogkedate v živo...samo prijaviti se je potrebno....Sicer pa Loterija Slovenije dela dobro delo....Sodelovanje v igrah Loterije Slovenije ima tudi pomembno družbeno vlogo. V letošnjem letu je 1,4 milijona odraslih prebivalcev s sodelovanjem pomagalo zbrati približno 24,9 milijona evrov sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije po vsej Sloveniji....
Odgovori
-4
0 4
Sebix
01. 01. 2026 21.56
Prvič sem igral in nikoli več, ali so tako luzerji ali pa je odspodaj mafija, razočaranje
Odgovori
+4
4 0
AugustLandmesser
01. 01. 2026 21.55
se zgodi ...bo Nataša uredila....
Odgovori
+1
2 1
SuperFino
01. 01. 2026 21.54
Blamaza Prirejeno nimas kaj
Odgovori
+2
2 0
Boti
01. 01. 2026 21.53
neresno
Odgovori
+3
4 1
duhccc
01. 01. 2026 21.53
vse nacrtno in tudi lani se ni vedlo tocno kdo je zadel glavne zneske....
Odgovori
+4
5 1
pravica1
01. 01. 2026 21.52
Hahaa mucke pri celotnem zrebu, bravo!
Odgovori
+2
3 1
Neža001
01. 01. 2026 21.50
vi desnjakarji zarote vidite še v pudingu :)))))))))))))))))))))))))))
Odgovori
-1
3 4
RevenKapitalist
01. 01. 2026 21.58
Iz kje pa tebi desni skacejo pa tudi nobenemu ni jasno. A ti ves da so spletne igralnice kjer vsakodnevno vcasih naenkrat igra tudi preko 200.000 ljudi in stran dela kot je potrebno. Pa to ne da se samo gleda ampak igra razne igre zato imajo ljudje kar prav da nekaj ni vredu in goljufajo pa levi desni gor dol. Kje vidis desne a nam lahko pojasnis? Mogoce pa mje loterija leva pa zato mislis da desni pljuvajo. Pa se jaz ti bom napisal da je Slovenska loterija ena navadna lopovska goljufija kamor bi ze zdavnaj morali uleteti kriminilasti in jih vkleniti skupaj z celotnoo rtv sekto ki ljudem krade denar se iz rtv obveznega diktatorskega prispevka ki podpira nacifasize kriminal in terorizem . Pa srecno no vo leto in predvsem vso sreco v prihodnosti.
Odgovori
0 0
96bimBo
01. 01. 2026 21.49
Loterijska mafija ... Enako kot lani ...
Odgovori
+8
9 1
Hitri Zigi 78
01. 01. 2026 21.49
Prevaranti
Odgovori
+6
6 0
Tine990
01. 01. 2026 21.47
Kuhinka!!! 2 meseca prej so si rezervirali spored na rtvslo2 in nic!!! To ke mozno samo v slo in bugarska :)
Odgovori
+4
5 1
YourFriend
01. 01. 2026 21.46
dokler ni žrebanje v živo vsi vemo kdo jih bo dobil. Pa glede na to, da jim je lani padla stran žalostno da pri toliko milionih ne uredijo vsaj za ta dan boljše gostovanje.
Odgovori
+6
7 1
YouRangMyLord
01. 01. 2026 21.46
Jasno, ker žrebanje ni v živo. Na zaćetku oddaje je bil znak P, kar pomeni, ponovitgev (!),Glavne dobitke so podelili "pod krinko", zato dostopa do spletne strani sedaj ni....
Odgovori
+6
6 0
bik123
01. 01. 2026 21.44
rdeca mafija
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
