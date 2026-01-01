Novoletni loto: Novi lastnik stanovanja v Ljubljani listek kupil na Vrhniki

Sodelujoči v igri lahko rezultate že preverijo v aplikaciji ali na spletni strani, ki pa trenutno zaradi velikega navala ne deluje. "Zaradi povečane obremenjenosti spletne strani loterija.si prosimo udeležence Novoletnega Lota za potrpežljivost pri preverjanju rezultatov. Rezultate lahko preverijo tudi v mobilni aplikaciji Loterije Slovenije, in sicer s skeniranjem črtne kode potrdila ali z ročnim vnosom podatkov," sporočajo iz Loterije. Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 90.000 evrov, bo prejela oseba, ki je listek vplačala na Vrhniki. Stanovanje v Kopru s pripadajočim denarnim dobitkom 80.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 50.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju.

Dobitne kombinacije: Stanovanje v Ljubljani: 32C21M Stanovanje v Kopru: 954B7N Stanovanje v Mariboru: 6S193C Mesečne rente: VI7953 (vplačano na loterija.si) 17G41D (vplačano v Kamniku) E33Z27 (vplačano v Ljubljani)

Poleg njih so bile izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let. Dobitne kombinacije so bile vplačane na spletni strani Loterije, v Ljubljani in Kamniku. Loterija je tudi devetkrat podelila po 100 gramov naložbenega zlata. Žreb je določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Novoletni Loto. FOTO: Loterija Slovenije

Kako preveriti, ali je potrdilo dobitno?

Če je listek dobiten, lahko igralci preverijo na spletni strani loterija.si z vnosom 6-mestne kombinacije Novoletnega Lota ali 7-mestne številke potrdila, v mobilni aplikacij tudi s skeniranjem črtne kode potrdila. Prav tako lahko potrdilo preverijo na katerem koli prodajnem mestu iger Loterije Slovenije.

Kako prevzeti dobitke?

Dobitke v višini 50 ali 250 evrov Loterija Slovenije začne izplačevati takoj po objavi poročila o žrebanju, pri čemer se bodo igralcem, ki so listek vplačali prek spleta, ti dobitki avtomatsko pripisali na njihove igralne račune. Prevzem stanovanj, mesečnih rent in zlata bo možen od 7. januarja 2026 dalje na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani. Za prevzem imajo dobitniki čas do vključno 9. marca 2026. Svoj prihod morajo najaviti na telefonsko številko 01 2426 175, ob prevzemu pa izročiti veljavno potrdilo o vplačilu in se identificirati z osebnim dokumentom ter davčno številko.

