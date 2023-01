Zrl smrti v oči, po dveh dneh pa znova na snegu, vetru in 15 metrov nad tlemi

V visokem snegu in vetru je na poti na telefonski oddajnik, ki okoliškim prebivalcem omogoča stik s svetom, v začetku tedna skoraj zmrznil vzdrževalec Ivan. Kljub temu se je v četrtek pri minus osem in močnem vetru spet odpravil na bližnje hribe k oddajnikom. Spremljala ga je ekipa 24UR ZVEČER.

Pred tremi dnevi je vzdrževalec Ivan zrl smrti v oči, včeraj pa že požrtvovalno - v dveh metrih snega, močnem vetru in pri minus osem stopinjah Celzija - spet plezal na 15 metrov visoke oddajnike. "Če ocenim, je od dvajset do trideset centimetrov ledu na vsaki anteni, na stolpu pa je tudi do pol metra ledu," je povedal ob sedmi uri zjutraj, ko je začel z delom. A še preden pride do oddajnika, mora prebroditi šestkilometrsko gozdno pot, na kateri so snežni zameti tudi višji od dveh metrov.

icon-expand Vzdrževalec stolpa Ivan med opravljanjem dela čuti odgovornost do ljudi, da imajo lahko v vsakem trenutku stabilen signal. FOTO: POP TV

To pomeni hojo skozi debel sneg in čiščenje anten, privezan na 15-metrski stolp. V hudi zimi lahko vzdrževalec isti stolp obišče tudi dvakrat na teden. "Če je zima kot zima, recimo današnja," doda. Delo vzdrževalcem otežuje tudi veter, ki je nekaj metrov od tal še močnejši.

icon-expand Poleg megle, snega in vetra so nevarni tudi ledeni kosi na stolpu, ki ob padcu z antene lahko padejo na vzdrževalca. FOTO: POP TV

"Na vrhu še enkrat bolj piha, po moji oceni od 50 do 60 kilometrov na uro, tako da je gor zelo težko karkoli narediti," je izpostavil Ivan. Ob tem se mora za vsak meter antene potruditi, da ga dobro očisti, ob tem pa mora biti pazljiv tudi na to, da ga odpadajoči kosi ledu ne udarijo v glavo. "Težko je in kompaktno, moker, zaledenel sneg je," je opisal razmere na vrhu oddajnika.

icon-expand V torek je Ivan zaradi hudih vremenskih razmer omagal. Na poti v dolino mu je pomagalo 19 gorskih reševalcev. FOTO: POP TV

A v torek količina snega ni presenetila le Ivana. Nad debelo snežno odejo so bili osupli tudi gorski reševalci. Robert Kovač iz gorske reševalne službe Tolmin je povedal, da ga je še bolj presenetilo to, da si je Ivan v takih razmerah sploh upal na hrib. "Ker tudi za nas, ki smo izkušeni v takih razmerah so bile težke razmere," je dodal. Ivana so iskali dve uri, na koncu so ga v snegu našli omaganega, dehidriranega in izčrpanega.

icon-expand Nad količino snega na Javorniku so bili poleg vzdrževalca presenečeni tudi gorski reševalci. FOTO: POP TV

Ivanu je pri sestopu v dolino pomagalo 19 gorskih reševalcev, ki jih je v zahvalo povabil na piknik. Pravi sicer, da bo v prihodnosti bolj previden, a da se zaradi ene nesreče ne bo ustavil. Po našem obisku na Javorniku se je odpravil še na oddajnik na Sinjem vrhu. Ko opravlja svoje delo namreč čuti odgovornost do ljudi, da imajo lahko v vsakem trenutku stabilen signal.

Mobilni telefon uporablja skoraj vsak Slovenec, osem od desetih Slovencev pa vsakodnevno tudi mobilni ali fiksni internet. A tudi radio, televizija in druge komunikacijske naprave ne bi delovale brez oddajnikov.