'Žrtev je nepogrešljiv in največkrat tudi edini vir informacij'

Kot poudarjajo, lahko kriminalisti sicer preverjajo navedbe o domnevnih spolnih zlorabah, ki so bile javno objavljene, vendar pa je za učinkovito izvedbo postopka nujno potrebno sodelovanje oškodovanih oseb. "Pri obravnavi tovrstnih kaznivih dejanj je žrtev nepogrešljiv in največkrat tudi edini vir informacij za kriminaliste. Prijavljanje teh primerov pa je pomembno tudi zaradi preprečevanja morebitnega izvrševanja novih kaznivih dejanj," izpostavljajo.

Ob tem zagotavljajo, da izvajajo vse potrebne ukrepe ter da nadaljujejo z intenzivnim preverjanjem informacij o morebitnih sumih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in drugih kaznivih dejanj, ki so bila nedavno izpostavljena v medijskih objavah in na družbenih omrežjih. Dodajajo, da so vse aktivnosti, ki jih policisti in kriminalisti izvajajo, usmerjene v preverjanje verodostojnosti in resničnosti vsebine zapisov na spletu ter v identifikacijo morebitnih žrtev kaznivih dejanj. Prav tako pa tudi v potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti.