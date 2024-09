'Žrtev moramo zaščititi takoj, ne da se sprašujemo, kje se je zalomilo tokrat'

Pred nami je november, v katerem tradicionalno potekajo dnevi boja proti nasilju nad ženskami. Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan je sporočil, da je ob novici o novem primeru femicida, ki se je zgodil v Slovenj Gradcu, pretresen. "Še en primer umora partnerke je ponovno opozorilo, da je treba pravi čas storiti vse za zaščito žrtve in umik povzročitelja, namesto da se vsakič znova šele ob femicidu sprašujemo, kje se je zalomilo tokrat. Ukrep prepovedi približevanja morajo pristojni organi v tovrstnih primerih izreči takoj, ne glede na okoliščine," je opozoril.

Opomnil je, da se v medijih poudarja informacija o priseljenskem izvoru povzročitelja (iz jugovzhodne Evrope), kar megli pravi vzrok za intimnopartnersko nasilje, ki ni etničnega izvora, ampak so to patriarhalna razmerja. "Ravno materialna in druge oblike odvisnosti žensk še posebej odpirajo prostor za podrejenost, zlorabe in izpostavljenost nasilju."

Če že, bi bilo po njegovem mnenju treba izpostaviti, da so ravno priseljenke tiste, ki so še dodatno ranljive in stigmatizirane zaradi migrantskega ozadja in prikrajšanosti za družbene priložnosti.

"Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo nedavno pripravili in sprejeli Resolucijo za boj proti nasilju v družini in nad ženskami, v kateri poleg številnih drugih konkretnih ukrepov opozarjamo specifično na manko pravic priseljenk, ki so žrtve intimnopartnerskega nasilja," je spomnil. Vse pristojne resorje, kot sta ministrstvi za pravosodje in za notranje zadeve, je pozval k čim hitrejši implementaciji ukrepov.

Spomnimo, v torek so v občini Slovenj Gradec odjeknili streli. Po prihodu na kraj so policisti v avtomobilu našli moško truplo in hudo poškodovano domačinko, ki je bila v kritičnem stanju in je pozneje v večernih urah v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec umrla. Po do sedaj zbranih podatkih sta bila 30-letnik in 40-letnica zadnjih nekaj mesecev v razmerju. Kriminalisti, ki so opravili ogled kraja dejanja, so ugotovili, da je moški žensko najverjetneje pričakal v njenem vozilu. Ko je ženska vstopila in speljala, pa jo je ustrelil, nato pa je ustrelil še sebe. Ženska ga je nedavno prijavila zaradi grožnje in neupravičenega slikovnega snemanja, a mu niso izrekli prepovedi približevanja, saj je bil takrat moški v tujini.