Inštitut za zaščito otrok Lunina vila s kampanjo Če prijaviš, lahko ustaviš! Ker ljubezen zmore drugače, želi opozoriti na pomen prepoznavanja in nujnost prijave spolnih zlorab otrok ter osveščati o nasilju. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je žrtev spolne zlorabe vsaka peta deklica in vsak sedmi deček, so sporočili iz inštituta.

Kampanja je namenjena tudi zbiranju sredstev, ki bodo otrokom omogočila psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč, da lahko okrevajo po travmatični izkušnji. Evropske raziskave namreč kažejo, da v otroštvu spolni napad doživi 10–20 odstotkov otrok. Zaradi spolnega nasilja trpi vsak peti otrok, če k temu prištejemo še čustveno in fizično nasilje, pa je ta številka še bistveno večja. Policija v Sloveniji letno obravnava okoli 80.000 različnih kaznivih dejanj nad otroki, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju. icon-expand Pedofilija FOTO: Shutterstock Večina primerov (družinskega) nasilja ostaja neprijavljena Strokovnjaki opozarjajo, da ta številka predstavlja le vrh ledene gore, saj večina primerov (družinskega) nasilja ostaja neprijavljena. Pomembno je, da se otroke, ki so v situacijah nemočni, takoj zaščiti, kakršno koli zlorabo otrok pa prijavi, lahko tudi anonimno prek spletne povezave ali anonimne brezplačne številke 080 12 00, so zapisali v sporočilu za javnost. "Spolna zloraba je za otroka pretresljiva izkušnja, ki ga zaznamuje za vse življenje. Strokovnjaki Inštituta Lunina vila smo priča zgodbam otrok, ki nam zarežejo globoko v dušo. V času, ko v javnost pronica vse več zgodb o spolnih zlorabah, je pomembno, da do žrtev ohranimo sočutje in opozorimo na pomen prepoznavanja spolnih zlorab, ki pogosto ostajajo skrite za štirimi stenami," opozarja direktorica inštituta Nina Kralj. Ambasadorja kampanje sta tudi Tara Zupančič in Denis Porčič - Chorchyp. Posamezniki lahko otrokom, ki so prestali spolno zlorabo, pomagajo z nakupom medvedka, poslanim SMS-sporočilom z vsebino PRISPEVAM5 na število 1919 ali nakazilom na transakcijski račun Lunine vile, so še sporočili iz inštituta.