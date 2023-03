Žrtve družinskega nasilja tudi moški, mnogi deležni posmeha

40 mučenikov je dan, ki naj bi bil namenjen moškim. Večina ta praznik jemlje kot nekakšno šalo, ko ženske moškim priznajo, da v njihovi družbi prav zares trpijo. Toda so moški, ki jim to ne zveni prav nič smešno. Organizacije, ki preprečujejo nasilje v družini, opozarjajo, da so mnogi moški prav zares žrtve družinskega nasilja. In da so tudi ženske lahko storilke. A to je eden od redkih primerov, ko spolni stereotipi škodujejo moškim. Žrtvam ljudje ne verjamejo, ali pa se jim celo posmehujejo.