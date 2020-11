Žrtve koronakrize: Zapiranje številnih gostinskih obratov

Drugi ’lockdown’ je zabil žebelj v krsto, je v čustvenem sporočilu prek družbenega omrežja Facebook sporočil eden od ljubljanskih gostincev. Gostinstvo je v času koronakrize poleg turizma med najbolj prizadetimi. Izgube so velike, kljub dostavam in prevzemom hrane imajo 80-odstotni izpad, večina pa jih je zadnji mesec povsem brez prihodkov. Če ne bo ustrezne državne pomoči, bo konec leta ogromno zaprtih gostiln, hotelov, barov in na tisoče brezposelnih, opozarjajo gostinci.