'Žrtve novele zakona o tujcih bodo delavci, družine, otroci in najranljivejši'

"Ministrstvo za notranje zadeve po več mesecih opozarjanja stroke in civilne družbe ni spremenilo ničesar in v DZ pošilja krute in nehumane zakonske predloge, ob popolnem zavedanju, da so protiustavni," so glede predloga novele zakona o tujcih opozorili v Delovni skupini za azil. Še bolj zaskrbljujoče je, dodajajo, da tako drastične in daljnosežne spremembe sprejema pod ministrom, ki "še posebej po lažnem odstopu nima več niti minimalne politične ali strokovne kredibilnosti".

Potem ko je vlada v sredo za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o tujcihso iz Delovne skupine za azil sporočili, da gre za populistične predloge, katerih žrtve bodo delavci, družine, otroci in najranljivejši, nikakor pa ne bodo prinesli pozitivnih učinkov ali sistemskih rešitev, kaj šele "integracije".

Skupaj z Delavsko svetovalnico so že poleti opozorili, da z začudenjem spremljajo nove predloge, ki jih želi v zakon o tujcih vpeljati Ministrstvo za notranje zadeve."Gre za zakon, katerega določbe je zaradi poskusov zakonskih sprememb vlade Mira Cerarja že presojalo ustavno sodišče. Razsodilo je, da bi bil predlagani suspenz človekove pravice do mednarodne zaščite neskladen z Ustavo Republike Slovenije," so zapisali. Ne le, da je predlog sprememb zakona na več mestih protiustaven, menijo, ampak tudi vse dosedanje izkušnje kažejo, da bo njegovo zaostrovanje namesto rešitev prineslo nove probleme, namesto vključevanja ljudi v obstoječi sistem pa ustvarilo nove kategorije ilegalnosti, na katere nato državni aparat odgovarja z novimi oblikami represije. Nenavaden je po njihovem menju tudi trenutek, v katerem se želi dodatno zaostriti zakonodajo, saj se je prav v času epidemije pokazalo pomanjkanje sistemske zaščite za tuje delavke in delavce, od katerih je slovensko gospodarstvo močno odvisno.

icon-expand Ne le, da je predlog sprememb zakona na več mestih protiustaven, izkušnje kažejo, da bo zaostrovanje namesto rešitev prineslo nove težave, pravijo v Delovni skupini za azil. FOTO: Aljoša Kravanja

Delavci in njihove družine Sspremembami zakona se povračila stroškov pri delu (malica, prevoz …) izključuje iz obsega sredstev, s katerimi lahko tujec izkazuje zadostna sredstva za preživljanje. "S tem se bo mnogim delavcem onemogočilo združitev z družino, dovoljenje za bivanje pa bodo izgubile tudi mnoge družine, ki že živijo v Sloveniji. Prav tako se čakalna doba na združitev z družino daljša z enega na dve leti. Ukrep, ki ga MNZ uvaja za 'preprečitev zlorab', bo imel nesorazmerno hude socialne posledice in bo ustvaril novo skupino prebivalstva, ki jo bo 'treba odstraniti', čeprav trenutno izpolnjujejo vse pogoje za bivanje in delo v državi,"pravijo. Izrazito negativen učinek bo imela po njihovem mnenju tudi sprememba, ki uvaja nesorazmerno zahtevo, da morajo tujci za pridobitev stalnega dovoljenja za bivanje izkazati enako znanje slovenskega jezika, kot če želijo pridobiti slovensko državljanstvo. "Če bi ministrstvo res skrbela boljša integracija tujcev, tudi več tisoč državljanov EU in ZDA, ki bivajo v Sloveniji, bi z medresorskim sodelovanjem poskrbelo za lažje vključevanje družin (pri čemer so otroci vedno ključni pri vpeljevanju staršev v slovensko govoreče okolje) in za širitev kulturnih dejavnosti. Namesto tega sedaj vidimo zlorabo kulture za zatiranje najbolj zgaranih delavcev, ki držijo na nogah slovensko infrastrukturo, nimajo pa ne časa, ne moči, kaj šele pogojev za opravljanje zahtevnih izpitov."

Zdi se, da vlada ne želi reševati ničesar, pač pa zgolj izkoristiti humanitarno krizo za formalizacijo omejevanj temeljnih človekovih pravic. Opozarjamo, da bodo predlagane spremembe prizadele tudi delavce, ki so v času epidemije opravili velik del nujnih del in držali na nogah slovensko infrastrukturo, kmetijstvo, trgovine in storitve – za zahvalo jim vlada zdaj napoveduje dodatne obremenitve in potencialni izgon. Zato predlagane zakonske spremembe ocenjujemo kot sramotne in jim nasprotujemo.

Otroci in mladoletniki Spremembe zakona ukinjajo zaščito otrokovih pravic. "Do zdaj je veljalo, da se v primeru prenehanja dovoljenja za bivanje iz drugih razlogov šoloobveznih otrok ne odstranjuje iz države. Za to se je uporabljalo institut začasnega zadrževanja – šestmesečnega suspenza deportacije tujcev, ki jih iz objektivnih razlogov ni možno vrniti v izvorne države. To možnost se s predlaganimi spremembami ukinja, prav tako pa se želi to možnost odvzeti mladoletnikom brez spremstva, če zanje jamči njihov skrbnik,"še opozarjajo. Begunci Spremembe zakona po njihovih besedah poskušajo ponovno uvesti suspenz mednarodnih konvencij o mednarodni zaščiti, kar je zaradi ustavnih garancij že zavrnilo slovensko ustavno sodišče. "Predlagatelj se želi ustavnim varovalkam tokrat izogniti tako, da namesto izrednega stanja, ki naj bi dopuščal ukinitev presoje prošenj za azil, uvaja nov, nedoločen termin: 'kompleksna migracijska situacija'. Razglasitev te predlaga notranji minister, s pomočjo strankarskega glasovalnega aparata pa se nato lahko ukine mednarodne standarde človekovih pravic in formalizira protipravne množične izgone, ki jih policija trenutno izvaja nezakonito." Nemogoči pogoji za začasno zadrževanje in nevarne deportacije Spremembe tudi ostrijo pogoje za možnost začasnega zadrževanja, ki ga policija že zdaj izjemno redko uporablja. "Tujkam in tujcem se odvzema učinkovita pravna sredstva za preprečitev vračanja v nehumane razmere in se jim trajno zapira tudi še obstoječe poti za postopno legalizacijo bivanja. S tem naj bi se povečalo 'učinkovitost vračanja', a v praksi bo to prineslo bežanje tujcev pred državnimi institucijami, socialno ogroženost, ter nevarne in nehumane deportacije. Zaradi nepravilnih vračanj je že zabeleženih nekaj smrtnih primerov, kot tudi kršitev pravic ljudi ob deportacijah, celoten postopek 'napotovanja čez meje' brez odločb ali sklepov pa ponavlja vzorce iz časa nezakonitega izbrisa." Nesorazmerno in arbitrarno odvzemanje prostosti Spremembe zakona po mnenju Delovne skupine z azil in Delavske svetovalnice širijo definicijo begosumnosti oseb za lažji odvzem prostosti. "Odvzem prostosti je v Sloveniji najstrožji ukrep, ki mora biti zato dobro utemeljen, v primeru tujcev, ki so na ozemlju države brez ustreznega dovoljenja, pa se ta ukrep že zdaj uporablja zelo široko. Sodna praksa upravnega sodišča te neupravičene posege policije v svobodo ljudi dosledno razveljavlja kot nezakonite. Predlagane spremembe želijo z redefinicijo 'begosumnosti' policiji omogočiti, da do enega leta zapre vsakega tujca, za katerega sumi, da pri deportaciji ne bo sodeloval, če nima svojih dokumentov ali je zakrivil manjši prekršek. Spremembe širijo policijska pooblastila, da zasežejo in pregledajo osebne papirje ter elektronske naprave, poskuse samomora ali samopoškodovanja v Centru za tujce pa bi se glede na predlagane spremembe obravnavalo kot 'težjo kršitev pravil' in se jih sankcioniralo z zapiranjem ljudi v samice."