Poledica polni urgence

Urgentni zdravnik v urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Jernej Bernik je povedal, da pri njih prednjačijo poškodbe zapestja in rok. Letos so oskrbeli 47 zlomov zapestja in rok, 22 zlomov gležnja, 11 zlomov ram in 11 zlomov kolka. "Ob tem je veliko število poškodb, kot so udarnine prsnih košev, okončin, tudi glave, tako da imamo res kar veliko dela te dni na urgenci," je dejal v izjavi za medije.

Spomnil je, da so bile v preteklih letih kapacitete urgentnega kirurškega bloka nekajkrat presežene, čemur se želijo letos izogniti, zato vse pozivajo k previdnosti. V normalnih razmerah v urgentnem kirurškem bloku dnevno obravnavajo med 170 in 200 pacientov, v zadnjih dneh pa "to številko krepko presegamo, tja proti 250 pregledov dnevno", je dejal.

Prebivalce zato pozivajo, da se oblečejo in obujejo primerno razmeram ter da so previdni. "Predvsem pa starejšo populacijo pozivamo, naj ostaja doma. Svojce starejših naprošamo, da jim pomagajo pri opravkih, pri nakupih in jim tako prihranijo pot po zaledenelih pločnikih, ki zanje trenutno predstavljajo precej veliko tveganje za resne poškodbe," je poudaril Bernik. Med poškodovanci sicer trenutno prednjači delovna populacija, a so razmere zelo ogrožajoče za starostnike.