Trgovina z ljudmi pri nas: izkoriščevalsko delo, spolno izkoriščanje, prodaja organov ...

Slovenska karitas, ki od leta 1996 izvaja program oskrbe žrtev trgovine z ljudmi in preventivne aktivnosti, je v letošnjem letu nudila krizno namestitev že šestim osebam, ki so bile s pomočjo posredovanja Policije in Društva Ključ pripeljane v oskrbo. Dve ženski in štirje moški so bili stari med 23 in 37 let. Kot žrtve trgovine z ljudmi so bili prisiljeni v izkoriščevalsko delo v gostinstvu in spolno izkoriščanje, kar sta poleg prisilne prostitucije, beračenja, porok in prodaje tkiv, organov in krvi eni najpogostejših pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Več kot polovica žrtev trgovine z ljudmi v EU je državljanov EU.

V zadnjem obdobju opažajo, da narašča število žrtev izven območja EU. Slovenska karitas je letos oskrbela pet tujih in eno slovensko državljanko. Vse žrtve so bile v delo uvedene s strani manipulativnih, pretkanih in izkoriščevalskih povzročiteljev. V enem primeru je šlo za organizirano zakonito družbo, za katero se odkrivajo tudi kriminalna dejanja, ki jih kriminalisti in policija že preiskujejo. Trgovci z ljudmi so v vseh primerih zlorabili svoj položaj in žrtve kljub neodtujljivi človekovi pravici do svobodnega odločanja, gibanja in ravnanja, izkoriščali za svojo finančno korist.

Osumljeni storilci so v postopku preiskav, žrtvam je bila poleg krizne namestitve ponujena prva zdravstvena pomoč za ohranitev zdravja, zagovorništvo, spremljanje pri urejanju praktičnih vidikov življenja (ureditev statusa, pravice do bivanja, materialna varnost, bivališče, prehrana) in podpora pri okrevanju po travmatični izkušnji.