Žrtve vandalizma celo drevesa: Uničili so že osmo brezo v prestolnici

V prestolnici so žrtve vandalizma vedno pogosteje tudi drevesa, sporočajo z mestne občine Ljubljana. Kot poudarjajo, je to nesprejemljivo. Mestna drevesa so izjemnega pomena za življenje v mestu, kar lahko vidimo prav zdaj, ko pod krošnjami iščemo zatočišče pred razbeljenim betonom. Neznanci so se tako že osemkrat znesli na brezo na Bregu, zato so ji v prestolnici namenili posebno veljavo in jo simbolno povili s skrbjo za življenje.

Na MOL opozarjajo na nesprejemljivost vandalizma nad drevesi. Tako opozarjajo na brezo na Bregu, ki je žrtev večkratnega uničevanja: "Breze, ki smo jih posadili na Bregu, so bile žrtev vandalizma že kar osemkrat. Prvo brezo na tem mestu smo posadili leta 2009, danes pa tam stoji že deveta breza po vrsti, saj so neznanci na tem mestu namerno uničili kar osem dreves." PREBERI ŠE Drevesa kličejo na pomoč: eni od treh drevesnih vrst na svetu grozi izumrtje Zdaj je namerno poškodovana tudi ta breza, zato so se odločili, da ji bodo v okviru akcije Človek, čuvaj svoje mesto namenili posebno veljavo, meščanke in meščane pa tudi na ta način spomnili na izjemen pomen dreves na življenje v mestu. icon-expand Breza FOTO: MOL Simbol upanja za vsa drevesa v mestu Poškodovano brezo so simbolno povili s skrbjo za življenje, ob njej pa namestili tablice z življenjsko zgodbo brez, ki so stale na tem mestu. Breza je tako postala simbol upanja za vsa drevesa v mestu, da ne bi nikoli postala žrtev vandalizma. PREBERI ŠE 15-metrski 'obglavljeni borec' uspešno prerasel poškodbe in postal drevo leta Izjemen pomen mestnih dreves Mestno drevje je izjemno pomembno za zdravo in kakovostno življenje v mestu, poudarjajo na MOL. Drevesa prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, med drugim prispevajo tudi k boju proti podnebnim spremembam. Proizvajajo kisik, dušijo hrup, nudijo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestu. Ko naštevajo, v Ljubljani posamezno drevo odstranijo le na podlagi ocene certificiranega arborista. Ob tem pa nenehno zasajajo nova drevesa, v povprečju jih zasadijo od 300 do 600 na leto. V zadnjih štirih letih so zasadili okoli 3.000 dreves, pravijo.